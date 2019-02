Informatiu Migdia

Tiempo de lectura: 1



Rulll declara en el Supremo,que no conocía de donde salieron las urnas ni las papeletas. Rull afirma que no destinó dinero público para el 1-0.El govern alienta la huelga de mañana. Ciudadanos y PP lamentan que el govern avale una convocatoria que no tiene ningún motivo social.Elisenda Alemay sostiene que el proyecto de los Comuns, es un proyecto fallido.UGT denuncia que los conductores del bus sufern estrés laboral y que el absentismo laboral ha aumentado al 16%.La Fundación Toro de Lídia presenta un recurso judicial contra el Ayuntamiento de Olot por negar un un espectáculo taurino.