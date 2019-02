Informatiu Migdia

Tiempo de lectura: 1



Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 28 de abril. Un anuncio que no ha cogido por sorpresa a la Generalitat. Su portavoz, Elsa Artadi, vaticina que España serà ingobernable mientras no afronte el problema de Cataluña. Desde los partidos independentistas, Esquerra advierte que los catalanes no renunciarán a la autodeterminación, y Junts per Cataluna reclama una muralla democrática y republicana. Esta pasada noche, los grupos del PP y Ciutadans en el Ayuntamiento de Barcelona han abandonado el acto de entrega de los premios Ciudad de Barcelona por la politización que ha hecho el gobierno de Ada Colau. En Lérida, un juzgado prohibe a un abuelo acercarse a dos nietas menores por presuntos tocamientos.