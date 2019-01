Informatiu Migdia

Tiempo de lectura: 1



Quinto día de huelga del taxi en Barcelona.Esta tarde reunión Generalitat- Taxis, con la amenaza de medidas contundentes por parte de los taxistas si no hay acuerdo. El Conseller Calvet replica que con protestas no va llegar a un acuerdo y insiste en los 15 minutos de precontratación para las VTC.El amigo del acusado de matar a dos agentes rurales,afirma en el juicio, que el cazador le llamó para decirle que había matado a los agentes rurales,y no sabía el porque.Tensión entre Junts per Catalunya y Esquerra por el recurso de Puigdemont contra la Mesa del Parlament.