Informatiu migdia

El acoso de los independentistas hacia quienes no piensan como ellos no cesa. A la ocupación de los espacios públicos o de actividades culturales hay que añadir una nueva denuncia de la Asociación de estudiantes universitarios "S'ha Acabat". A una de sus integrantes, María Domingo, mientras participaba elo domingo en una sesión de quintos en su pueblo, la acusaron de fascista y le advirtieron que el fascismo se cura muriendo. Las personas que estaban presentes se limitaron a reir. El caso por la perra Sota que murió abatida a tiros por un agente de la guardia urbana de Barcelona se complica por momentos. La policía municipal denuncia que está siendo objeto de amenazas e insultos. Una operación conjunta de la policía nacional y la guardia civil ha permitido desarticular un grupo de estafadores que vendía teléfonos y otros aparatos por internet, que después no envíaba.