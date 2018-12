Informatiu Migdia

Tiempo de lectura: 1



El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol pide analizar todo el camino de Eslovenia para la independencia y no sólo la parte bélica.Mientras Torrent rectifica a Torre y dice que la via escocesa es el espejo para Cataluña.Sindicatos de Mossos advierten que no recibieron ninguna instrucción para evitar los cortes de carretera de los CDR.Oriol Pujol quiere sustituir trabajos en beneficio de la comunidad para evitar la cárcel.Alberto Fernández Díaz(PP) anuncia que no se presentara a las próximas elecciones municipales.