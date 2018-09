Informatiu Migdia

Tiempo de lectura: 1



Acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra para soslayar la desición judicial de suspender a los diputados procesados.El pacto contempla que no se les retira el acta y que sea el Plano quien decida. Torra detalla su acción de gobierno y anuncia la creación de un Forum cívico,social y constituyente para debatir los contenidos de una eventual Constitución catalana.Teresa Cunillera advierte que se aproximan días que pondrán a prueba la capacidad colectiva e institucional para perseverar en la via del diálogo.Toma posesión el nuevo jefe de la Policia Nacaional en Cataluña. José Antonio Togores.Los Mossos detienen a 3 presuntos ladrones que han cometido en Martorell,Vilafranca y Sitges.