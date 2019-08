El bagaje de Cristina Lozán tras vivir diez años en la calle

Cristina cree que “hacen falta puntos de información en la calle sobre centros de atención o recursos” para personas sin hogar. Una propuesta que sería útil en especial para los jóvenes que están en la calle, ya que “están más perdidos porque no disponen de la misma experiencia vital que un adulto”.

La fotógrafa reivindica trabajar más para ayudar a que las personas jóvenes sin techo puedan “volver a construirse como ser humano”. Vivir una situación tan vulnerable y a tan pronta edad “hace que pese a ser joven, empieces a sentirte inútil”. “¿De qué me sirve que me den un trabajo con 40 años si he desperdiciado toda la juventud buscando de comer?”, se pregunta.

Cristina nos propone preguntar más un “¿cómo estás?” o “¿Sabes que dispones de estos servicios de ayuda?”. Pero, sobre todo, pide un extra de comprensión. Si una persona vive en la calle, tenga la edad que tenga, es porque no tiene amigos o familiares que puedan darle ayuda. Es porque no tienen nada.