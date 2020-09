Zamora 10 traslada a las instituciones su “frustración " por no haber podido ejecutar proyectos estratégicos

En la reunión del Consejo General de Zamora10 los representantes de la Cámara de Comercio de Zamora, CEOE-CEPYME, AZEHOS, AZECO, y Caja Rural de Zamora agradecieron públicamente la asistencia y compromiso de los representantes institucionales, presidente de la Diputación Provincial de Zamora y delegada territorial de la Junta de Castilla y León, por asistir al Consejo General, y mostrar reiteradamente su apoyo y empuje.

El subdelegado del gobierno en Zamora disculpó por razones varias su primera ausencia en este Consejo General.

Por contra, el alcalde de Zamora,según denunció la iniciativa empresarial , continúa con su reiterada ausencia del Consejo General de Zamora10.

Al finalizar la reunión,los responsables de la iniciativa empresarial emitieron este comunicado:

La presencia y participación en el Consejo General de Zamora10 es voluntaria, se basa en un acuerdo de las administraciones y los miembros de la Asociación para el Desarrollo Zamora10, bajo el convencimiento de que es necesario trabajar conjuntamente por Zamora, que es imprescindible la colaboración público privada y el esfuerzo de todos, para lograr que Zamora tenga futuro.

Si esto ya no se considera así, si no se cree en la capacidad de Zamora10 para colaborar a desarrollar e impulsar la provincia de Zamora, si ya no se desea colaborar en el desarrollo de los proyectos de Zamora, debe decirse públicamente, asumir la decisión correspondiente, y salir del proyecto Zamora10 que todos, con mucho trabajo, esfuerzo e ilusión, hemos construido en estos más de tres años.

En la primera parte del Consejo se ha hecho una valoración de los proyectos en marcha: Escuela Internacional de Industrias Lácteas, Marca Zamora, App, Centro Logístico de Benavente, siendo la valoración del consejo positiva al respecto de su evolución.

A continuación, se ha hablado de los proyectos estratégicos y prioritarios, -Monte la Reina, N-122, Internet rural, y tramitaciones de licencias-, destacándose que, salvo los dos últimos proyectos, en el resto no se ha avanzado nada, pese a considerarse que estos son los más importantes.

Los miembros de la Asociación de Desarrollo Zamora10 han transmitido a los representantes institucionales miembros del Consejo General la más profunda frustración

y desencanto por lo que, a todas luces, después de tres años y medio de trabajo, esfuerzo, y empuje colectivo profesional y ciudadano, se considera un fracaso de Zamora.

El último informe conocido sobre proyección de población, que nos anticipa una pérdida de 30.000 habitantes en los próximos 15 años, sumado al resto de datos económicos y sociales, que nos sitúan en la peor posición de las provincias de España, debería de obligarnos, con carácter de urgencia, a no demorar ni un minuto más el inicio de proyectos tan trascendentes para el futuro de Zamora.

La situación actual de Zamora no puede seguir centrándose en la gestión institucional básica de los servicios públicos a los ciudadanos como generadores de riqueza para nuestro territorio. Se hace necesario e imprescindible el poner en marcha proyectos de inversión y desarrollo concretos, como los hoy planteados en la agenda de Zamora10, o cualesquiera otros si los hubiera.

Si con todos estos datos, y la situación tan trágica en la que se encuentra nuestra provincia y nuestra capital, sus empresas y sus ciudadanos, todavía se reiteran comportamientos como el de hoy, que lastran la unidad y el esfuerzo que en estos momentos Zamora necesita, no asistiendo al Consejo General de Zamora10, siendo conocedores de los importantes temas que se han tratado, y la significación de la representación que esta reunión supone para los zamoranos.

Zamora10 reitera el llamamiento a la unidad y al esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas, -instituciones, partidos políticos, asociaciones y colectivos ciudadanos, empresas y profesionales, sociedad civil en general- en el impulso a proyectos concretos, y no perdernos más en divagaciones, ni nuevos planes, ni ideas sin concreción que Zamora no se puede permitir.

Zamora ya no tenemos tiempo que perder. Estos proyectos de inversión, generadores de empleo no se ejecutan en un año. Tienen largos periodos de tramitación y ejecución, tiempo que por nuestra situación obliga a actuar de forma inmediata. Por ello, le reiteramos a las instituciones y a nuestro representantes locales, regionales y nacionales, la exigencia de la puesta en marcha inmediata de los mismos.

¿Qué tiene que ocurrir en Zamora para que estas conductas se dejen de producir?