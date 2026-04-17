'Zamora sobre ruedas' convierte la provincia en epicentro del motor, la gastronomía y el turismo

Zamora se prepara para acoger del 22 al 24 de mayo la primera gran concentración motera “Zamora sobre ruedas”, un evento que nace con la intención de convertir la provincia en un punto de referencia del turismo del motor y la promoción territorial. La cita, que ya cuenta con cerca de 400 inscritos, reunirá a participantes de distintos puntos del país en un fin de semana que combina rutas, gastronomía, ocio y solidaridad.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación provincial y entidades como Caja Rural, dentro de una estrategia de colaboración público-privada que busca generar impacto económico directo en la hostelería, el comercio y el conjunto del tejido urbano, especialmente en el casco histórico de la capital. Desde el Ayuntamiento se ha subrayado la importancia de este tipo de eventos para dinamizar la actividad económica y reforzar la imagen de Zamora como destino turístico activo durante todo el año.

Rutas por la provincia para descubrir paisaje y gastronomía

Desde la Diputación se ha destacado que “Zamora sobre ruedas” no es una concentración convencional, sino un escaparate para mostrar la riqueza cultural, paisajística y gastronómica de la provincia a los visitantes, con el objetivo de que la experiencia vaya más allá del mundo del motor. El programa incluye rutas turísticas por enclaves como Bercianos de Aliste, Fermoselle y Toro, diseñadas para dar a conocer la diversidad del territorio y su oferta enoturística y gastronómica. Estas rutas permitirán a los participantes descubrir algunos de los paisajes más representativos de la provincia mientras disfrutan de la conducción en grupo.

Ifeza epicentro del motor espectáculos y solidaridad

En la capital, la plaza de la Marina acogerá una exposición de motos abierta al público, mientras que el recinto ferial de Ifeza será el gran centro de actividad con espectáculos de Stunt y Freestyle, además de un simulador de MotoGP. A ello se sumarán actuaciones musicales y propuestas de ocio durante todo el fin de semana, configurando una agenda pensada tanto para participantes como para visitantes.

Más allá del componente lúdico, el evento incorpora también un marcado carácter solidario gracias a la colaboración con la asociación “El Corazón de Hugo”, integrando así una vertiente social dentro de la programación.

Con todo ello, “Zamora sobre ruedas” aspira a consolidarse como una cita estable en el calendario provincial, capaz de atraer visitantes, generar actividad económica y proyectar una imagen moderna y dinámica del territorio, uniendo motor, cultura y solidaridad en un mismo fin de semana.