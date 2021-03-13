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    El Zamora CF recibe en el Ruta de la Plata al Compostela

    Agenda deportiva del fin de semana en Zamora

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    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 12 mar 2021

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A

    ZAMORA C.F-S.D COMPOSTELA (Domingo 17.30 horas)

    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2

    C.D. HERGAR-C.D.BENAVENTE (Domingo 16.15 horas)

    C.D. CORESES-C.D. BEJAR (Domingo 16.15 horas)

    C.D. BOVEDANA-C.D.VILLARALBO (Domingo 17.00 horas)

    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III-B

    ZAMORA C.F.-C.D.PARQUESOL (Sábado 16.15 horas)

    FÚTBOL JUVENILES PRIMERA REGIONAL SUBGRUPO B-2

    C.D. UNIONISTAS-RACING CLUB BENAVENTE (Domingo 12.00 horas)

    ZAMORA C.F.”B”-SALAMANCA C.F. UDS (Domingo 12.00 horas)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5

    C.D. AMIGOS DEL DUERO-C.D. GETAFE(Domingo 11.30 horas)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2

    ATLÉTICO BTE-ATLÉTICO MENGIBAR F.S.(Sábado 19.00 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN

    C.D. INTERSALA ZAMORA -ATLÉTICO BEMBIBRE (Sábado 18.00 horas)

    F.S. SALAMANCA-RIVER ZAMORA F.S (Domingo 12.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”

    C.B.ZAMORA -CIRCULO GIJÓN BALONCESTO (Domingo 18.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL -GRUPO INMAPA (Sábado 18.00 horas)

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    BEMBIBRE -C.D. ZAMARAT (Sábado 18.15 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA (Descanso en la Competición)

    Radio en directo COPE
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