El Zamora CF recibe en el Ruta de la Plata al Compostela

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A
ZAMORA C.F-S.D COMPOSTELA (Domingo 17.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2
C.D. HERGAR-C.D.BENAVENTE (Domingo 16.15 horas)
C.D. CORESES-C.D. BEJAR (Domingo 16.15 horas)
C.D. BOVEDANA-C.D.VILLARALBO (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III-B
ZAMORA C.F.-C.D.PARQUESOL (Sábado 16.15 horas)
FÚTBOL JUVENILES PRIMERA REGIONAL SUBGRUPO B-2
C.D. UNIONISTAS-RACING CLUB BENAVENTE (Domingo 12.00 horas)
ZAMORA C.F.”B”-SALAMANCA C.F. UDS (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5
C.D. AMIGOS DEL DUERO-C.D. GETAFE(Domingo 11.30 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2
ATLÉTICO BTE-ATLÉTICO MENGIBAR F.S.(Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
C.D. INTERSALA ZAMORA -ATLÉTICO BEMBIBRE (Sábado 18.00 horas)
F.S. SALAMANCA-RIVER ZAMORA F.S (Domingo 12.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”
C.B.ZAMORA -CIRCULO GIJÓN BALONCESTO (Domingo 18.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL -GRUPO INMAPA (Sábado 18.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
BEMBIBRE -C.D. ZAMARAT (Sábado 18.15 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA (Descanso en la Competición)