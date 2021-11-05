COPE

Zamora provincia

Zamora - Benavente

94.9 FM Zamora - 105.1 FM Benavente - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    El Zamora obligado a ganar al Badajoz hoy en el Ruta de la Plata

    Agenda deprtiva del fin de semana

    ruta-de-la-plata

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:04

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 6-7 NOVIEMBRE 2021


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    ZAMORA C.F.-C.D. BADAJOZ (Viernes 21.00 horas)

    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    C.D. BOVEDANA -S.D.PONFERRADINA “B” (Domingo 16.05 horas)


    C.D. VILLARALBO-C.D.BENAVENTE (Sábado 16.30 horas)


    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B

    • Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado


    S,D, PONFERRADINA-ZAMORA C.F. (Domingo 12.30 horas)


    RACING CLUB BENAVENTE-U.D.C.SUR (Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    U.D. TORESANA-U.D.SAN LORENZO (Sábado 16.30 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    C.D.I. DE LA AMISTAD “B”-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


    C.D.SALAMANCA “B”-C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 13.00 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN


    ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL -ALZIRA F.S. (Sábado 19.00 horas)


    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN


    RIVER ZAMORA F.S. -DOMOTEC LEÓN F.S. (Domingo 12.00 horas)


    C.D.TIERNO GALVÁN -C.D.INTERSALA ZAMORA (Domingo 13.00 horas)


    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    C.D.ZAMARAT -BARSA CBS (Sábado 20.00 horas)


    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA “OESTE”


    C.B. MARBELLA-C.B ZAMORA (Sábado 18.00 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A (Descanso en la competición)


    Radio en directo COPE
    • item no encontrado

    En directo 2