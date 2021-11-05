El Zamora obligado a ganar al Badajoz hoy en el Ruta de la Plata

AGENDA DEPORTIVA…………………. 6-7 NOVIEMBRE 2021
FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F.-C.D. BADAJOZ (Viernes 21.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BOVEDANA -S.D.PONFERRADINA “B” (Domingo 16.05 horas)
C.D. VILLARALBO-C.D.BENAVENTE (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
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S,D, PONFERRADINA-ZAMORA C.F. (Domingo 12.30 horas)
RACING CLUB BENAVENTE-U.D.C.SUR (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. TORESANA-U.D.SAN LORENZO (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
C.D.I. DE LA AMISTAD “B”-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D.SALAMANCA “B”-C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 13.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL -ALZIRA F.S. (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
RIVER ZAMORA F.S. -DOMOTEC LEÓN F.S. (Domingo 12.00 horas)
C.D.TIERNO GALVÁN -C.D.INTERSALA ZAMORA (Domingo 13.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
C.D.ZAMARAT -BARSA CBS (Sábado 20.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA “OESTE”
C.B. MARBELLA-C.B ZAMORA (Sábado 18.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A (Descanso en la competición)