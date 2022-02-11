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94.9 FM Zamora - 105.1 FM Benavente - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    El Zamora CF necesita puntuar en Bilbao ante el Athletic B

    Emocionante jornada del sábado en el Ángel Nieto con el Zamarat

    zamora cf

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 12:53

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 12-13 FEBRERO 2022


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    ATHLETIC CLUB B-ZAMORA C.F.(Sábado 19.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    C.D. VILLARALBO-ATLÉTICO MANSILLES (Domingo 16.30 horas) Recuperación partido aplazado por Covid


    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


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    ZAMORA C.F-SANTA MARTA TORMES “B”(Sábado 17.00 horas)


    C.D. HERGAR-RACING CLUB BENAVENTE(Domingo 18.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    ARANDINA-U.D. SAN LORENZO (Domingo 13.30 horas)


    U.D. TORESANA -C.D. CALASANZ (Sábado 16.30 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    ARANDINA-RACING CLUB BENAVENTE(Domingo 12.30 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Descanso en la competición)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN


    F.S. TALAVERA-ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL(Sábado 18.00 horas)


    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN


    TIERRA CASTELLANA-C.D. INTERSALA ZAMORA (Sábado 19.00 horas)


    RIVER ZAMORA F.S.(Descanso)


    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    C.D.ZAMARAT-BALONCESTO ARDOI (Sábado 17.00 horas)


    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”


    C.B.BALONCESTO ZAMORA -C.B. MARBELLA(Lunes 20.00 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A


    BALONMANO ZAMORA -BALONMANO SORIA (Sábado 18.00 horas)


    Radio en directo COPE
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