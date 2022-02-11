El Zamora CF necesita puntuar en Bilbao ante el Athletic B

AGENDA DEPORTIVA…………………. 12-13 FEBRERO 2022
FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ATHLETIC CLUB B-ZAMORA C.F.(Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. VILLARALBO-ATLÉTICO MANSILLES (Domingo 16.30 horas) Recuperación partido aplazado por Covid
FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
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ZAMORA C.F-SANTA MARTA TORMES “B”(Sábado 17.00 horas)
C.D. HERGAR-RACING CLUB BENAVENTE(Domingo 18.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
ARANDINA-U.D. SAN LORENZO (Domingo 13.30 horas)
U.D. TORESANA -C.D. CALASANZ (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
ARANDINA-RACING CLUB BENAVENTE(Domingo 12.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Descanso en la competición)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
F.S. TALAVERA-ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL(Sábado 18.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
TIERRA CASTELLANA-C.D. INTERSALA ZAMORA (Sábado 19.00 horas)
RIVER ZAMORA F.S.(Descanso)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
C.D.ZAMARAT-BALONCESTO ARDOI (Sábado 17.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”
C.B.BALONCESTO ZAMORA -C.B. MARBELLA(Lunes 20.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A
BALONMANO ZAMORA -BALONMANO SORIA (Sábado 18.00 horas)