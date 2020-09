Zamora se mantiene en riesgo de restricciones o confinamiento con 72 nuevos casos de Covid confirmados hoy

La tendencia de contagios del coronavirus en la provincia de Zamora sigue al alza y de manera preocupante : 72 casos nuevos en las últimas 24 horas y otros dos fallecidos en el Hospital Virgen de la Concha.

Además, tres personas han muerto por la enfermedad en las residencias de la Junta en la provincia. Los brotes activos apenas varían respecto al parte del jueves, pero ya son 32 con 464 contagios vinculados. La única nota positiva del informe es que ha habido tres altas hospitalarias en la última jornada.

Zamora ,aunque no está en estos momentos en una situación de transmisión comunitaria de coronavirus, en dos o tres días días podría correr la misma situación de confinamiento o restricciones como ha sucedido con ottas provincias,la última Palencia,tal y como advirtió ater la Consejera de Sanidad,Verónica Casado,si no se revierte la situación.

Tudanca pide a la Junta la intervención de la Residencia de El Puente

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, y el diputado por Zamora Antidio Fagúndez han pedido a la Junta que intervenga la residencia de El Puente de Sanabria ante lo que consideran grave situación del centro, con 12 fallecidos de 52 residentes, todos ellos positivos en COVID-19, además del personal.

Tudanca ha reprochado a las autoridades de la Junta que no haya tomado ninguna medida para proteger a los mayores de las residencias en Castilla y León ante esta segunda oleada, de la pandemia.En su opinión, no se ha resuelto ni los problemas de personal, ni se han realizado inspecciones y además ,se continúa con una política de "falta de transparencia" al no facilitar los datos de las residencias privadas ni informar a alcaldes ni a familiares sobre la situación

El secretario regional del PSOE de CyL se ha reunido con miembros de la Plataforma Nacional de Celadores que, como ha señalado su portavoz Soledad Vega, reclaman ser considerados personal sanitario,y tener la consideración de personal de riesgo a la hora de dotarse de equipos de protección individual frente al COVID-19,