El Zamora ya está en Segunda B

El Zamora C.F consiguió el anhelado ascenso a Segunda B al vencer a la Gimnástica Segoviana (2-1) en el último partido de la fase de ascenso disputado en la Nueva Balastera de Palencia.Pone así el broche de oro tras una temporada histórica, con una sola derrota. El Zamora después de veintiún años y siete fases de ascenso malogradas en este siglo se quitó la espina

La afición apoyó y dió aliento al equipo desde la distancia,a través de la radio, de la televisión, y de las redes sociales,y puso color rojiblanco a las calles de la ciudad,tras la finalización del encuentro.

La situación sanitaria por la pandemia obligó a la directiva de Zamora a pedir a sus aficionados mesura en las celebraciones que en gran medida respondió.Hubo pequeñas concentraciones de aficionados en la zona de San Martín, en La Marina y también en el estadio Ruta de la Plata.Aquí es donde se produjo el momento más emotivo al llegar de madrugada el equipo,que fue recibido por un grupo de aficionados, familiares y amigos

Víctor de Aldama:

“Hemos conseguido ese objetivo tan ansiado que el año pasado se nos escapó y este año, en vez de llorar, se ha llorado de alegría. Devolver al club donde tenía que haber estado y no haber bajado y a seguir para subir más arriba, donde se pueda. Agradecer a los aficionados, agradecer a la ciudad y a todo el mundo. Hoy es un día para disfrutar y para celebrar.

Respecto próximo temporada:” Incertidumbre hay, porque somos al igual que los 18 que van a ascender en empezar a planificar plantilla. Ahora nos tendremos que sentar y empezar a ver, pero nos quedan unas semanas duras, sobre todo en la parcela deportiva”.



David Movilla, entrenador Zamora

Muy orgulloso de todos por la gente que conforma el club. Agradecido a estas grandes personas. Se demuestra que cuando el vínculo es de calidad emerge la mejor versión de cada uno. Todos hemos estado comprometidos y hemos jugado con 22. Ha sido determinante cuando las fuerzas flaqueaban.

“Hemos creado la energía que el equipo necesitaba para dar la mejor versión y los tres elementos que identifique hace un año que limitaron nuestro potencial los hemos sabido equilibrar y hacer con ello una fortaleza”.

Próxima temporada.”Vamos a acometer una temporada que por las circunstancias vamos a iniciarla con la guillotina en el cuello. Ochenta equipos llevan desde mayo configurando las plantillas nosotros hasta agosto no tenemos esa posibilidad en la temporada más importante de la historia de esa categoría. Saldremos con la guillotina en el cuello y ese reto me motiva. Las circunstancias son difíciles pero estaremos preparados con estas grandes personas para dar el do de pecho".