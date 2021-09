Zamora "destino protagonista" en la IV Feria Naturcyl

Zamora será destino protagonista en le próxima Feria Internacional de Ecoturismo Naturcyl 2021, que se celebrará este fin de semana (24-25 y 26 de septiembre) en la localidad de Ruesca, en pleno Parque Natural de la Montaña Palentina.

Zamora será destino protagonista en le próxima Feria Internacional de Ecoturismo Naturcyl 2021, que se celebrará este fin de semana (24-25 y 26 de septiembre) en la localidad de Ruesca, en pleno Parque Natural de la Montaña Palentina. El programa ha sido presentado hoy en las Aceñas de Olivares por el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, y el diputado provincial y vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo, Jesús María Prada.

La elección de Zamora como destino protagonista se justifica en que es una de las provincias con más recursos naturales de nuestro país y todavía poco conocida a nivel nacional; por lo que a lo largo de los tres días del certamen se desarrollarán diversas actividades que posibilitarán descubrir o conocer mejor nuestros recursos turísticos, como conferencias, degustaciones, experiencias, presentaciones, que tendrá a nuestra ciudad y provincia como protagonistas.

Y es que Zamora es, en palabras de Christoph Strieder, una síntesis perfecta entre patrimonio histórico y patrimonio natural; también en la ciudad con el río Duero como espacio urbano que aglutina una gran riqueza patrimonial y natural. En ese contexto la Concejalía de Turismo presentará las distintas rutas como las Ornitológicas, de Mariposas o Insectos que se desarrollan a lo largo del río. El concejal de Turismo destacó además las exposiciones de "experiencias" que se presentarán en la feria, como la de pastores, elaboradores de miel, mermelada y aceite, el mundo de la alfarería y el barro; o el vino, con distintas catas del vino de la DO Tierra del Vino en la que está integrada la ciudad de Zamora, que precisamente ha conseguido ahora su inclusión en la Asociación Española de Ciudades del Vino -ACEVIN- y se suma a la marca Rutas del Vino de España, siendo la tercera ruta de Zamora que se integra en este organismo, después de las del vino de Toro y Arribes. Según Informó Strieder, esta Ruta del Vino de Zamora (www.rutavinozamora.com) abarca un amplio territorio del sur de la provincia de Zamora y también una pequeña parte del norte de Salamanca, y en ella participan unas cuarenta empresas del sector turístico y seis de las ocho bodegas enclavadas en la Denominación de Origen.

El vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo enumeró otras actividades que se desarrollarán en el gran stand que tendrá presente Zamora en la Feria, como las demostraciones de alfarería tradicional de Pereruela, la presentación de las rutas BTT y de senderismo por la ciudad y la provincia a través del perfil profesional wikiloc, la presentación y degustación de Ternera de Aliste, o la demostración de bordados de Carbajales. Jesús María Prada destacó el gran potencial del Ecoturismo en Zamora ya que, en su opinión pocas provincias encajan en la definición de lo que es el Ecoturismo como la nuestra, y el objetivo es conseguir vender esa marca de calidad que tanto interés ha despertado durante este tiempo de la pandemia.

Prada puso de manifiesto también el interés por las experiencias en el medio rural, ya que los turistas ya no se conforman con venir a un hotel y dar paseos, sino que quieren hacer cosas y percibir esas experiencias, como puede ser el pastoreo y otras actividades del mundo rural; y planteo el reto a las empresas privadas y a los agentes turísticos de la provincia a que participen en la promoción y desarrollo de esas actividades "porque desde las administraciones podemos potenciar e invertir en publicidad para que venga gente, pero el producto turístico de un pueblo tiene que surgir del propio pueblo". No obstante tanto Prada como Strieder se mostraron optimistas sobre el futuro del sector turístico en la ciudad y provincia como han demostrado las cifras de visitas de los últimos meses en los que, aunque todavía no se han recuperado los datos de antes de la pandemia, se acerca ya a los datos de 2019.





