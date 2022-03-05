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94.9 FM Zamora - 105.1 FM Benavente - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    El Zamora CF con la obligación de ganar al Dux Internacional

    Intensa jornada de baloncesto este sábdo en el Ángel Nieto

    CM

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 04 mar 2022

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 05-06 MARZO 2022


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    ZAMORA C.F.-DUX INTERNACIONAL DE MADRID (Domingo 17.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    C.D.VILLARALBO -C.D. MOJADOS (Sábado 17.00 horas)


    C.D.BENAVENTE -LA BAÑEZA F.C. (Domingo 17.00 horas)


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    C.D.BOVEDANA (Descansa)


    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


    ZAMORA C.F.-S.D. PONFERRADINA”B”(Sábado 17.00 horas)


    U.D.C. SUR-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 15.45 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    BETIS C.F.-U.D. SAN LORENZO (Domingo 12.00 horas)


    U.D. TORESANA (Descansa)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    C.D. SAN AGUSTIN VALLA-RACING CLUB BENAVENTE(Domingo 12.30 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


    C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO -PONFERRADINA(Sábado 17.00 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN

    ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL-CALVIÁ (Sábado 19.00 horas)


    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN

    CISTIERNA -INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.30 horas)


    RIVER ZAMORA F.S.-F.S. ALHAMBRA GUIJUELO(Domingo 12.00 horas)


    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    C.D. ZAMARAT -CLUB JOVENTUT BADALONA(Sábado 17.00 horas)


    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”(D

    C.B. ZAMORA -CLUB ORENSE BALONCESTO (Sábado 20.00 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPOA(Descanso competición)


    Radio en directo COPE
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