El Zamora CF con la obligación de ganar al Dux Internacional

AGENDA DEPORTIVA…………………. 05-06 MARZO 2022
FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F.-DUX INTERNACIONAL DE MADRID (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D.VILLARALBO -C.D. MOJADOS (Sábado 17.00 horas)
C.D.BENAVENTE -LA BAÑEZA F.C. (Domingo 17.00 horas)
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C.D.BOVEDANA (Descansa)
FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
ZAMORA C.F.-S.D. PONFERRADINA”B”(Sábado 17.00 horas)
U.D.C. SUR-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 15.45 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
BETIS C.F.-U.D. SAN LORENZO (Domingo 12.00 horas)
U.D. TORESANA (Descansa)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
C.D. SAN AGUSTIN VALLA-RACING CLUB BENAVENTE(Domingo 12.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO -PONFERRADINA(Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL-CALVIÁ (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
CISTIERNA -INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.30 horas)
RIVER ZAMORA F.S.-F.S. ALHAMBRA GUIJUELO(Domingo 12.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
C.D. ZAMARAT -CLUB JOVENTUT BADALONA(Sábado 17.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”(D
C.B. ZAMORA -CLUB ORENSE BALONCESTO (Sábado 20.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPOA(Descanso competición)