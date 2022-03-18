El Zamora con la obligación de ganar al Celta B en el Ruta de la Plata

AGENDA DEPORTIVA…………………. 19-20 MARZO 2022
FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F.-R.C. CELTA DE VIGO “B” (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D.VILLARALBO -LA BAÑEZA(Sábado 17.00 horas)
C.D.BOVEDANA -BETIS C.F. (Domingo 16.30 horas)
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LA CISTÉRNIGA C.F.-C.D.BENAVENE (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
ZAMORA C.F.-C.D.PARQUESOL “B”(Sábado 17.00 horas)
C.D. VILLAMAYOR-RACING CLUB BENAVENTE(Sábado 15.45 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. TORESANA -PUENTE CASTRO F.C.(Sábado 16.30 horas)
C.D.FÚTBOL PEÑA-U.D.SAN LORENZO (Domingo 13,00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
VEGUELLINA C.F.-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Descanso en la competición)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL -UA CEUTÍ (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
C.D.BUPOLSA-INTERSALA ZAMORA (Domingo 14.30 horas)
RIVER ZAMORA F.S.-VENTA DE BAÑOS F.S. (Domingo 12.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
C.D. ZAMARAT -MATARÓ(Sábado 20.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”
C.B.ZAMORA-C.B. MORÓN(Sábado 17.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FASE PERMANENCIA (Descanso en la competición)