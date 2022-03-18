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94.9 FM Zamora - 105.1 FM Benavente - COPE MÁS 1269 OM

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    El Zamora con la obligación de ganar al Celta B en el Ruta de la Plata

    Intensa velada este sábado en el Ángel Nieto con el Zamarata-Mataró y el CB Zamora-Morón

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:17

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 19-20 MARZO 2022


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    ZAMORA C.F.-R.C. CELTA DE VIGO “B” (Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    C.D.VILLARALBO -LA BAÑEZA(Sábado 17.00 horas)


    C.D.BOVEDANA -BETIS C.F. (Domingo 16.30 horas)


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    LA CISTÉRNIGA C.F.-C.D.BENAVENE (Sábado 17.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


    ZAMORA C.F.-C.D.PARQUESOL “B”(Sábado 17.00 horas)


    C.D. VILLAMAYOR-RACING CLUB BENAVENTE(Sábado 15.45 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    U.D. TORESANA -PUENTE CASTRO F.C.(Sábado 16.30 horas)


    C.D.FÚTBOL PEÑA-U.D.SAN LORENZO (Domingo 13,00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    VEGUELLINA C.F.-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 17.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Descanso en la competición)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN


    ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL -UA CEUTÍ (Sábado 19.00 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN


    C.D.BUPOLSA-INTERSALA ZAMORA (Domingo 14.30 horas)


    RIVER ZAMORA F.S.-VENTA DE BAÑOS F.S. (Domingo 12.00 horas)

    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    C.D. ZAMARAT -MATARÓ(Sábado 20.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”


    C.B.ZAMORA-C.B. MORÓN(Sábado 17.00 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FASE PERMANENCIA (Descanso en la competición)


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