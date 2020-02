Zamora con el carnaval

Más de 700 personas disfrazadas participarán este año en los desfiles del domingo y el martes de Carnaval, además de las tres murgas que participan en el concurso y que realizarán una concentración el domingo a partir de las 12 de la mañana en la plaza del Maestro Haedo, además de las actuaciones oficiales en el Principal, con el fin de que todo el público en general pueda disfrutar de sus jocosas interpretaciones.

El programa de Carnaval viene esta año acompañado de una campaña contra el acoso y las agresiones sexuales, promovida desde la Concejalía de Igualdad, y la Plaza Mayor albergará un "Punto Violeta" en colaboración con Cruz Roja, con el fin de atender a los posibles casos de acoso o violencia de género que se puedan producir a lo largo de los festejos. Las actividades se desarrollarán dese el viernes al miércoles de la próxima semana y han sido presentadas hoy por el concejal de Fiestas y Juventud, Sergio López, y la concejala de Igualdad, Carmen Alvarez.

El programa de Carnaval vuelve a estar marcado este año por los desfiles, las actuaciones de las murgas y también por los talleres infantiles que se desarrollarán en la carpa de la Plaza Mayor. Las actividades comienzan como es tradicional el viernes a partir de las 17,30 horas con el Pasacalles por la calle de Santa Clara, a cargo del grupo Batuccadoos; seguido de una disco móvil infantil en la Plaza Mayor y la primera actuación de las murgas en el Teatro Principal. El sábado por la mañana se desarrollarán los talleres infantiles con "Cuentacuentos a tu ritmo", a modo de versión musicalizada de un cuento que aborda la cuestión medioambiental y de qué manera la actividad humana interviene sobre el medio ambiente, cuya finalidad no es solamente entretener a los niños sino también concienciar a toda la familia sobre la sostenibilidad; y "Jugando con las energías renovables", en colaboración con la cooperativa energética se organiza este taller en el que se podrá jugar en la construcción de mini placas solares, coches que se mueven a través de la energía solar. Por la tarde se realizarán talleres de pintar máscaras y pintacaras, y un photocall en "La Carpa de los Juegos". La noche del sábado concluirá con la actuación de la macrodiscoteca Atlantis.

El domingo comenzará con un taller de percusión con instrumentos reciclados, para el que se aconseja llevar de casa elementos reciclables como cubos de plástico, bidones, garrafas, latas, etc. Y a partir de las 18,30 horas tendrá lugar el primer Desfile de Carnaval, que partirá desde la avenida de Príncipe de Asturias hasta la Plaza Mayor; y a continuación el Show Carnaval Salsón/Crass Dance.

El lunes por la mañana se abrirá el Parque Infantil, con hinchables y un circuito de karts; y por la tarde tendrá lugar el tradicional Baile para la Tercera Edad, cargo del grupo Azabache y chocolatada gratis para todas las personas que participen "y no solamente mayores". El martes comenzará de nuevo con el Parque Infantil y por la tarde tendrá lugar el segundo Desfile de Carnaval, que concluirá con la entrega de los premios y la actuación de la disco móvil CLBZ en la carpa de la Plaza Mayor. Y el miércoles concluye el programa con el tradicional Entierro de la Sardina a partir de las 20,30 horas, a cargo de los grupos de teatro de la ciudad Juan del Enzina, Atreezzo, Natus y Fantasía que concluirá con la quema de la sardina, y al que podrán asistir todas las personas que lo deseen vestidas de riguroso luto.

Además de la programación oficial podrán verse por las calles de Zamora a todas las murgas que se formen y en las actuaciones que realizarán en el Teatro Principal el viernes a las 21,00 horas y el sábado a las 18,30 y las 21,00 horas, las tres murgas que se inscribieron en el concurso. Las votaciones serán populares, se repartirán papeletas entre el público asistente, en las dos primeras actuaciones, y en la tercera actuación se conocerán los premiados.

En resumen, y como manifestó el concejal de Festejos y Juventud, un programa de Carnaval "que mantiene la esencia de sus tradiciones, que se adapta a todos los públicos, ofreciendo actividades variadas que complementan los desfiles y las actuaciones de las murgas, y que refleja, en esto también, el compromiso del equipo de gobierno con la crisis climática y con la igualdad".

Campaña contra las agresiones sexuales

Pero este año el programa de Carnaval se complementa con la campaña puesta en marcha por la Concejalía de Igualdad y realizada por la agencia "Alto el Fuego", contra el acoso y las agresiones sexuales. El objetivo, es el de evitar que el anonimato permita y ampare las agresiones sexuales. Según manifestó la concejala de Igualdad, durante las fiestas se puede producir un repunte de las violaciones que se agrava con el anonimato que ofrece el Carnaval. El Ayuntamiento de Zamora está posicionado como una institución concienciada contra el machismo y en la necesidad de concienciar a los ciudadanos para combatirlo a través de esta campaña en la que se desenmascaran comportamientos y excusas con las que habitualmente tratan de restar importancia a las agresiones sexuales, parece que buscan, de alguna manera, justificarlas.

Excusas como "No me dijo que no", "Para no querer se arrimaba mucho", Yo no hice nada, solo miraba", "Era un juego" o "Estaba borracho, no sabía lo que hacía", no hacen más que intentar encubrir una agresión sexual, y cuando alguien disfraza hechos tan graves no puede encontrar apoyo en los demás, "es un delito y, como tal, debe ser tratado".

Según Carmen Alvarez a través de esta campaña se pretende:

-Demostrar la gravedad de las agresiones sexuales, a pesar del machismo que trata de diluir las responsabilidades; promover espacios de respeto y seguros para las mujeres en cualquier época del año, especialmente, en épocas festivas.

-Evitar que el anonimato permita y ampare las agresiones sexuales y violaciones.

-Concienciar a la sociedad, sobre todo, a los más jóvenes de que ciertas prácticas y conductas son constitutivas de delito y que, independientemente de su castigo judicial, deben ser erradicadas.

-Apoyar a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes, para que entiendan que lo que les ha pasado es una agresión sexual y que no tienen por qué aceptarla aunque vengan de gente muy cercana.

Y denunciar el machismo que subyace en la aceptación de ciertas excusas para defenderse de las agresiones sexuales.

Para la responsable de la agencia Alto el Fuego, Esther Antón, estas son solo algunas de las frases "de las tantas que hay" que encubren un delito aunque se disfracen de escusas.