Zamora cierra una Semana Santa histórica con cifras récord y una ciudad completamente volcada

Zamora ha puesto el broche final a una Semana Santa 2026 que ya se considera histórica, tanto por la afluencia masiva de visitantes como por el impacto generado en la ciudad. Durante estos días, la capital ha vivido una de las ediciones más multitudinarias desde antes de la pandemia, con una participación que ha superado todas las expectativas iniciales y que ha dejado imágenes para el recuerdo en el casco histórico.

El buen tiempo ha sido uno de los factores determinantes para el éxito de la celebración, permitiendo que se desarrollara el cien por cien de los desfiles procesionales previstos, algo que no siempre ocurre. Esta circunstancia ha contribuido a que tanto zamoranos como turistas pudieran disfrutar plenamente del valor cultural, artístico y devocional de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

Una ciudad desbordada de público

Las calles del centro han registrado una afluencia constante, especialmente en los días clave como el Domingo de Ramos, las madrugadas de martes y jueves santo y el Domingo de Resurrección. En algunos momentos, se han llegado a concentrar hasta 7.000 personas en la Plaza Mayor, reflejando el enorme tirón de la celebración. La ocupación hotelera ha sido total y el impacto en la hostelería y el comercio local ha sido notable, consolidando la Semana Santa como un motor económico fundamental.

Según estimaciones municipales, más de 250.000 personas han pasado por Zamora durante estos días, una cifra calculada de manera aproximada ante la falta de sistemas oficiales de conteo. A este incremento de visitantes también han contribuido factores externos, como la situación internacional, que ha favorecido el turismo nacional hacia destinos tranquilos y con fuerte identidad cultural.

Ángel García La procesión de la Soledad en Zamora en 2026

En este contexto, el presidente de la Junta Pro Semana Santa, Israel López, ha valorado muy positivamente el desarrollo de la semana, destacando tanto la meteorología como el comportamiento del público. No obstante, también ha señalado la necesidad de seguir mejorando aspectos organizativos, como la duración de algunos recorridos o la gestión de las procesiones más numerosas.

Organización, seguridad y servicios eficaces

La coordinación entre administraciones y servicios municipales ha sido otro de los pilares de esta edición. La colaboración entre Policía Municipal, Policía Nacional y Protección Civil ha permitido que la Semana Santa se cierre con cero incidentes graves, garantizando un ambiente de seguridad y tranquilidad en todo momento.

En el ámbito de la movilidad, la implantación de un servicio de lanzaderas ha sido una de las novedades más destacadas, con cerca de mil usuarios. Esta medida ha facilitado el acceso al centro y ha reducido la congestión del tráfico en los días de mayor afluencia, perfilándose como una iniciativa con continuidad en el futuro.

Por su parte, el operativo de limpieza e infraestructuras también ha respondido con eficacia. Solo el Viernes Santo se recogieron siete toneladas de residuos, mientras que la instalación de 80 baños portátiles —cifra récord— ha mejorado la comodidad de los asistentes. Además, se han reforzado las actuaciones rápidas ante incidencias como pintadas o acumulación de basura en puntos sensibles.

Más allá del balance positivo, la Semana Santa deja una reflexión clara sobre el potencial de la ciudad. Durante estos días, Zamora se transforma en un espacio dinámico y lleno de actividad, en contraste con los retos demográficos y económicos que afronta el resto del año. El desafío ahora pasa por trasladar parte de ese impulso y dinamismo al conjunto del calendario, con el objetivo de fortalecer su desarrollo y su proyección futura.