Zamora celebra la Resurreción

Cofradía de la Stma Resurrección

Domingo de Resurreción

Fundación. Documentalmente, la actual cofradía es desde 1776

Pasos.

Jesús Resucitado Talla de 1872, del imaginero zamorano Ramón Álvarez. Representa a Cristo triunfante sobre el Sepulcro,vestido con un manto de terciopelo rojo bordado en oro y un banderín en la mano izquierda

Virgen del Encuentro.También llamada Virgen de la Alegría, obra de Higinio Vázquez

Hábito .Los cofrades no llevan hábito, sino que procesionan con ropa de calle Portan vara niquelada, rematada con una pequeña imagen del Resucitado y adornada con las primeras flores de la primavera

Recorrido.

La procesión se inicia a las 9,00 horas de la Iglesia de Santa María de la Horta.

La Imagen de Jesús Resucitado, inicia su desfile por c/ Horta, San Julián del Mercado, La Plata, Zapatería, plaza de Santa Lucía, c/Vigo, cuesta Pizarro, plaza Fray Diego de Deza (descanso 20 minutos), plaza San Ildefonso, rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato, Ramos Carrión y entrada en la plaza Mayor para realizar el encuetro.

La Imagen de la Virgen del Encuentro, sale del mismo Templo para continuar por c/ San Juan del Mercado, cuesta del Piñedo, Plaza Santa Eulalia, c/ Viriato, c/ Renova, c/ San Torcuato, c/ Santiago (descanso de 30 minutos) reinicio por Santa Clara, c/Renova y entrada en Plaza Mayor para efectuar el encuentro.

El Encuentro se efectuará en la Plaza Mayor a las 11,15 horas, seguidamente regreso por cuesta de c/Balborraz, c/la Plata, c/San Julián del Mercado,al Templo de salida.