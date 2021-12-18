AGENDA DEPORTIVA…………………. 18-19 DICIEMBRE 2021
FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
REAL VALLADOLID PROMESAS-ZAMORA C.F. (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D.BOVEDANA -C.D. BENAVENTE (Sábado 16.05 horas)
C.D. CEBREREÑA-C.D. VILLARALBO (Domingo 16.00 horas)
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FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
RACING CLUB BENAVENTE-ZAMORA C.F. (Sábado 18.15 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
BETIS C.F.-U.D.TORESANA (Domingo 12.00 horas)
U.D.SAN LORENZO -REAL VALLADOLID “B”(Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
RACING CLUB BENAVENTE-REAL VALLADOLID “B”(Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Parón Navideño)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
C,D, UMA ANTEQUERA-ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL (Sábado 18.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
C.D. INTERSALA ZAMORA -F.S. ALHAMBRA GUIJUELO(Sábado 18.00 horas)
C.D. TRES COLUMNAS- RIVER ZAMORA F.S (Sábado 17.30 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
C.D.ZAMARAT -FUNDACIÓN RACA GRANADA (Sábado 17.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”
C.B. ZAMORA -BASKET NAVARRA (Sábado 20.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A
BALONMANO ZAMORA -BALONMANO VILLA DE ARANDA(Domingo 12.30 horas)