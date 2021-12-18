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    El Zamora CF buscará una urgente victoria ante el Real Valladolid Promesas

    ZAMARAT

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 17 dic 2021

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 18-19 DICIEMBRE 2021


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    REAL VALLADOLID PROMESAS-ZAMORA C.F. (Domingo 17.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    C.D.BOVEDANA -C.D. BENAVENTE (Sábado 16.05 horas)


    C.D. CEBREREÑA-C.D. VILLARALBO (Domingo 16.00 horas)


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    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


    RACING CLUB BENAVENTE-ZAMORA C.F. (Sábado 18.15 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    BETIS C.F.-U.D.TORESANA (Domingo 12.00 horas)


    U.D.SAN LORENZO -REAL VALLADOLID “B”(Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    RACING CLUB BENAVENTE-REAL VALLADOLID “B”(Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Parón Navideño)



    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN


    C,D, UMA ANTEQUERA-ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL (Sábado 18.00 horas)


    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN


    C.D. INTERSALA ZAMORA -F.S. ALHAMBRA GUIJUELO(Sábado 18.00 horas)


    C.D. TRES COLUMNAS- RIVER ZAMORA F.S (Sábado 17.30 horas)

    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    C.D.ZAMARAT -FUNDACIÓN RACA GRANADA (Sábado 17.00 horas)


    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”


    C.B. ZAMORA -BASKET NAVARRA (Sábado 20.00 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A

    BALONMANO ZAMORA -BALONMANO VILLA DE ARANDA(Domingo 12.30 horas)















    Radio en directo COPE
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    En directo 2

    Directo Misioneros por el mundo (redifusión)

    Misioneros por el mundo (redifusión)

    Con Asell Sánchez-Vicente

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