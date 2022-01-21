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    El Zamora busca nueva victoria en Talavera para salir puestos descenso

    El Zamarat de baloncesto femenino juega en Barcelona,y el Balonmno Zamora recibe al Guadalajara

    Ruta de la Plata

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 13:57

    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1

    C.F. TALAVERA DE LA REINA-ZAMORA C.F. (Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

    C.D. BOVEDANA -C.D. FABERO (Domingo 16.00 horas)


    S.D. PONFERRADINA “B”- C.D. BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)


    C.D. VILLA DE SIMANCAS-C.D.VILLARALBO (Domingo 16.30 horas)


    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


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    C.D. VILLAMAYOR-ZAMORA C.F .(Sábado 16.00 horas)


    RACING CLUB BENAVENTE -ATLÉTICO PINILLA(Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    C.D.LINKO-U.D. SAN LORENZO (Sábado 16.00 horas)


    U.D. TORESANA-C.D. FÚTBOL PEÑA (Sábado 12.30 horas)

    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    DIOCESANOS UCAV- RACING CLUB BENAVENTE (Domingo 13.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


    AMIGOS DEL DUERO -U.D. SANTA MARTA DE TORMES (Sábado 17.00 horas)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN


    O PARRULO F.S.-ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL(Sábado 18.30 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN


    C.D. INTERSALA ZAMORA -VENTA DE BAÑOS F.S.(Sábado 18.30 horas)


    C.D. TIERNO GALVÁN-RIVER ZAMORA F.S.. (Domingo 12.30 horas)


    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    HORTA BARCELONA-C.D.ZAMARAT (Sábado 18.00 horas)


    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”


    TIZONA DE BURGOS-C.B. ZAMORA (Sábado 19.00 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A


    BALONMANO ZAMORA -BALONMANO GUADALAJARA(Sábado 18.00 horas)


    Radio en directo COPE
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