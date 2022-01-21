El Zamora busca nueva victoria en Talavera para salir puestos descenso

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
C.F. TALAVERA DE LA REINA-ZAMORA C.F. (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BOVEDANA -C.D. FABERO (Domingo 16.00 horas)
S.D. PONFERRADINA “B”- C.D. BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)
C.D. VILLA DE SIMANCAS-C.D.VILLARALBO (Domingo 16.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
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C.D. VILLAMAYOR-ZAMORA C.F .(Sábado 16.00 horas)
RACING CLUB BENAVENTE -ATLÉTICO PINILLA(Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D.LINKO-U.D. SAN LORENZO (Sábado 16.00 horas)
U.D. TORESANA-C.D. FÚTBOL PEÑA (Sábado 12.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
DIOCESANOS UCAV- RACING CLUB BENAVENTE (Domingo 13.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
AMIGOS DEL DUERO -U.D. SANTA MARTA DE TORMES (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
O PARRULO F.S.-ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL(Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
C.D. INTERSALA ZAMORA -VENTA DE BAÑOS F.S.(Sábado 18.30 horas)
C.D. TIERNO GALVÁN-RIVER ZAMORA F.S.. (Domingo 12.30 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
HORTA BARCELONA-C.D.ZAMARAT (Sábado 18.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”
TIZONA DE BURGOS-C.B. ZAMORA (Sábado 19.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A
BALONMANO ZAMORA -BALONMANO GUADALAJARA(Sábado 18.00 horas)