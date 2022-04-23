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    El Zamora busca ganar al Tudelano para seguir creyendo en la permancia

    El Zamarat disputa la vuelta del play off con el Celta. CBZamora se juega en Menorca eliminatoria a la LEB Plata.Balonmano Zamora se juega la permamencia ante CajaSur

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 22 abr 2022

    ÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    ZAMORA C.F -C.D.TUDELANO (Sábado 19.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    C.D. FABERO-C.D.VILLARALBO (Domingo 17.30 horas)


    C.D.BOVEDANA -C.D. F. MOJADOS (Domingo 18.00 horas)


    C.D. LAGUNA-C.D. BENAVENTE (Domingo 16.45 horas)


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    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


    ZAMORA C.F.-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 17.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    C.D.QUINTANAR-U.D. TORESANA (Sábado 12.00 horas)


    U.D. SAN LORENZO-C.D. CALASANZ DE SORIA (Domingo 12.00 horas)

    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    RACING BENAVENTE-C.D.CALASANZ DE SORIA (Domingo 12.30 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


    C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO-C.D. SAN PIO X (Domingo 17.00 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN


    ATLÉTICO BENAVENTE F.S CAJA RURAL -MENGIBAR(Sábado 19.00 horas)


    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN


    F.S. ALHAMBRA GUIJUELO-C.D.INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.00 horas)


    RIVER ZAMORA F.S.-C.D. TRES COLUMNAS (Domingo 12.00 horas)


    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE PLAY OFF ¼ FINAL

    ZAMARAT -CELTA (Sábado 17.30 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA ELIMINATORIAS PLAY OFF

    CLUB BASQUET MENORCA-C.B.ZAMORA (Sábado 19.30 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FASE PERMANENCIA

    BALONMANO ZAMORA -CAJASUR CBM (Sábado 20.30 horas)





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