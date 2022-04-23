El Zamora busca ganar al Tudelano para seguir creyendo en la permancia

ÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F -C.D.TUDELANO (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. FABERO-C.D.VILLARALBO (Domingo 17.30 horas)
C.D.BOVEDANA -C.D. F. MOJADOS (Domingo 18.00 horas)
C.D. LAGUNA-C.D. BENAVENTE (Domingo 16.45 horas)
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FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
ZAMORA C.F.-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D.QUINTANAR-U.D. TORESANA (Sábado 12.00 horas)
U.D. SAN LORENZO-C.D. CALASANZ DE SORIA (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
RACING BENAVENTE-C.D.CALASANZ DE SORIA (Domingo 12.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO-C.D. SAN PIO X (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
ATLÉTICO BENAVENTE F.S CAJA RURAL -MENGIBAR(Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
F.S. ALHAMBRA GUIJUELO-C.D.INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.00 horas)
RIVER ZAMORA F.S.-C.D. TRES COLUMNAS (Domingo 12.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE PLAY OFF ¼ FINAL
ZAMARAT -CELTA (Sábado 17.30 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA ELIMINATORIAS PLAY OFF
CLUB BASQUET MENORCA-C.B.ZAMORA (Sábado 19.30 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FASE PERMANENCIA
BALONMANO ZAMORA -CAJASUR CBM (Sábado 20.30 horas)