El Zamora apremiado para ganar al Sanse

AGENDA DEPORTIVA…………………. 19-20 FEBRERO 2022
FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F.-U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D.VILLARALBO-MONTERREY C.F. (Sábado 17.00 horas)
C.D.CEBREREÑA-C.D. BOVEDANA (Domingo 16.30 horas)
C.D. BENAVENTE-C.D. MOJADOS (Domingo 17.00 horas)
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FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
RACING CLUB BENAVENTE-C.D.NAVEGA (Sábado 18.15 horas)
ZAMORA C.F (Descansa)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. SAN LORENZO -C.D. QUINTANAR (Domingo 12.15 horas)
REAL VALLADOLID “B”-U.D. TORESANA (Sábado 17.45 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
RACING CLUB BENAVENTE -C.D. QUINTANAR (Domingo 12.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
ZAMORA AMIGOS DEL DUERO-OLÍMPICO DE LEÓN”B”(Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL -REAL BETIS (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
C.D. INTERSALA ZAMORA -C.D.TRES COLUMNAS (Sábado 17.00 horas)
F.S. CUELLAR-RIVER ZAMORA F.S.(Sábado 18.30 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
BARÇA CBS-C.D.ZAMARAT (Sábado 18.30 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”
GRUPO ALEGA CANTABRIA -C.B.BALONCESTO ZAMORA (Sábado 16.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A
UBU SAN PABLO BURGOS-BALONMANO ZAMORA (Sábado 19.00 horas)