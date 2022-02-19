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    El Zamora apremiado para ganar al Sanse

    El Balomnano Zamora Enamora juega en Burgos ante el UBU San Pablo, y el Zamarat en Barcelona ante el Barça CBS

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    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 18 feb 2022

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 19-20 FEBRERO 2022


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    ZAMORA C.F.-U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Domingo 12.00 horas)

    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    C.D.VILLARALBO-MONTERREY C.F. (Sábado 17.00 horas)


    C.D.CEBREREÑA-C.D. BOVEDANA (Domingo 16.30 horas)


    C.D. BENAVENTE-C.D. MOJADOS (Domingo 17.00 horas)

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    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


    RACING CLUB BENAVENTE-C.D.NAVEGA (Sábado 18.15 horas)


    ZAMORA C.F (Descansa)

    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    U.D. SAN LORENZO -C.D. QUINTANAR (Domingo 12.15 horas)


    REAL VALLADOLID “B”-U.D. TORESANA (Sábado 17.45 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    RACING CLUB BENAVENTE -C.D. QUINTANAR (Domingo 12.30 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

    ZAMORA AMIGOS DEL DUERO-OLÍMPICO DE LEÓN”B”(Sábado 17.00 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN

    ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL -REAL BETIS (Sábado 19.00 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN


    C.D. INTERSALA ZAMORA -C.D.TRES COLUMNAS (Sábado 17.00 horas)


    F.S. CUELLAR-RIVER ZAMORA F.S.(Sábado 18.30 horas)


    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    BARÇA CBS-C.D.ZAMARAT (Sábado 18.30 horas)


    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”


    GRUPO ALEGA CANTABRIA -C.B.BALONCESTO ZAMORA (Sábado 16.00 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A


    UBU SAN PABLO BURGOS-BALONMANO ZAMORA (Sábado 19.00 horas)


    Radio en directo COPE
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