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94.9 FM Zamora - 105.1 FM Benavente - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    El Zamora ante la imperiosa necesidad de ganar al Talavera

    El Balonmano Zamora sigue disputando la fase de permanencia en la Division de Honor Plata

    Zamora CF

    CM

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:11

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 26-27 MARZO 2022


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    ZAMORA C.F.-C.F. TALAVERA DE LA REINA (Domingo 17.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    C.D. BENAVENTE-C.D.VILLARALBO (Domingo 17.00 horas)


    S.D. PONFERRADINA “B”-C.D.BOVEDANA (Sábado 17.00 horas)


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    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


    C.D. ARCES-ZAMORA C.F. (Domingo 17.00 horas)


    RACING CLUB BENAVENTE-C.D. LAGUNA (Sábado 16.30 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    C.D. NAVEGA-U.D. TORESANA (Sábado 17.00 horas)


    U.D.SAN LORENZO -C.D. HERGAR (Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    RACING CLUB BENAVENTE -C.D. HERGAR (Domingo 12.30 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


    C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO-PONFERRADINA (Sábado16.00 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN


    CIUDAD DE MÓSTOLES-ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL(Sábado 18.30 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN


    INTERSALA ZAMORA -C.D. EL ESPINAR (Sábado 18.00 horas)


    F.S. SALAMANCA-RIVER ZAMORA F.S.(Domingo 12.30 horas)

    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    PATERNA-C.D. ZAMARAT (Sábado 17.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”


    BASKET NAVARRA-C.B.ZAMORA (Sábado 20.00 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FASE PERMANENCIA


    B. ALARCOS CIUDAD REAL-BALONMANO ZAMORA (Domingo 12.00 horas)







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