El Zamora ante la imperiosa necesidad de ganar al Talavera

AGENDA DEPORTIVA…………………. 26-27 MARZO 2022
FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F.-C.F. TALAVERA DE LA REINA (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BENAVENTE-C.D.VILLARALBO (Domingo 17.00 horas)
S.D. PONFERRADINA “B”-C.D.BOVEDANA (Sábado 17.00 horas)
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FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
C.D. ARCES-ZAMORA C.F. (Domingo 17.00 horas)
RACING CLUB BENAVENTE-C.D. LAGUNA (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D. NAVEGA-U.D. TORESANA (Sábado 17.00 horas)
U.D.SAN LORENZO -C.D. HERGAR (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
RACING CLUB BENAVENTE -C.D. HERGAR (Domingo 12.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO-PONFERRADINA (Sábado16.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
CIUDAD DE MÓSTOLES-ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL(Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
INTERSALA ZAMORA -C.D. EL ESPINAR (Sábado 18.00 horas)
F.S. SALAMANCA-RIVER ZAMORA F.S.(Domingo 12.30 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
PATERNA-C.D. ZAMARAT (Sábado 17.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”
BASKET NAVARRA-C.B.ZAMORA (Sábado 20.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FASE PERMANENCIA
B. ALARCOS CIUDAD REAL-BALONMANO ZAMORA (Domingo 12.00 horas)