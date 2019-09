Zamora acoge el Festival Hispano Luso de Bandas de Música

Desde el lunes hasta el domingo de la próxima semana vuelve a Zamora la música de bandas con el XIII Festival Hispano Luso de Bandas de Música y Ensembles de Viento, organizado por la Banda de Música de Zamora con la colaboración del Ayuntamiento y Caja Rural de Zamora, cuyo programa ha sido presentado hoy por la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, la presidenta de la Asociación Banda de Música de Zamora, Sara Pérez, el director de la Banda, Manuel Alejandro López y el secretario de la Fundación Caja Rural, Feliciano Ferrero. El Festival, que este año ha cambiado de fecha como consecuencia de la apretada agenda de la Banda de Música de Zamora debido a su participación en diversos certámenes nacionales e internacionales, es una cita ya consolidad en la oferta cultural del verano y llega una vez más para llenar de música la ciudad, con 7 conciertos a cargo de 6 bandas diferentes. La Banda de Música de Zamora será en esta ocasión la encargada de abrir y cerrar el Festival. Según ha explicado el director de la Banda, Manuel Alejandro López, el concierto de apertura constará de dos partes: la primera de ellas será una muestra del trabajo realizado en los dos certámenes internacionales en los que han participado recientemente interpretando "arsenal" de Jan van der Roost, "La ruta del Cid" de David Rivas Domínguez, y "lake of the moon" de Kevin Houben; la segunda parte será más festiva con música de Queen, Formula V o Nino Bravo. El concierto de cierre será el ya tradicional concierto de pasodobles, en el que no habrá sillas para que la gente se anime a bailar. El programa del Festival incluye siete conciertos gratuitos desde el lunes día 9 hasta el domingo día 15, todos ellos a las 21:00 horas en la Plaza de la Catedral, salvo el del sábado día 14 que se realizará en la Plaza de La Marina, tal y como ha dado conocer la presidenta de la Banda, Sara Pérez. El programa de conciertos es el siguiente: Lunes día 9. Asociación Cultural Band de Música de Zamora. Plaza de la Catedral Martes día 10. Banda Maestro Nacor Blanco. Plaza de la Catedral Miércoles día 11. Banda de Música Municipal de Villamayor. Plaza de la Catedral Jueves día 12. Banda de Música La Lira de Toro. Plaza de la Catedral. Viernes día 13. Banda Marcial de Bairros (Castelo de Paiva). Plaza de la Catedral. Sábado día 14. Banda Musical dos Bombeiros Voluntarios da Povoa de Lanhoso. Plaza de La Marina Domingo día 15. Asociación Cultural Banda de Música de Zamora. Plaza de la Catedral Todos ellos serán a las 21:00 horas con entrada libre.