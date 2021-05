Vuelven los conciertos musicales a San Pedro, tras el parón del año pasado por la pandemia

Tras el obligado parón del pasado año por la pandemia del coronavirus, vuelven este año los conciertos musicales a las fiestas de San Pedro, con una programación que ha sido diseñada de acuerdo a las normas de prevención sanitaria, distanciamiento y seguridad vigentes en este momento, que podrían variar en su momento en función de la situación de entonces; y que se espera que mejoren como consecuencia del actual proceso de vacunación, según manifestó el concejal de Juventud y Fiestas, Sergio López, en la presentación del programa de conciertos, que ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento, coincidiendo con el inicio de la venta de entradas.

Las actuaciones de Rozalen, India Martínez, M-CLAN, SFDK. ZOO, Freedonia o los Chikos del Maiz; junto con el Festival ADN, que contará con las actuaciones de La M.O.D.A., La Habitación Roja, Arde Bogotá y El Lado Oscuro de la Broca; un Festival de los 80 y un Concierto de Rock en Familia, configuran el programa musical que se extenderá del 19 al 29 de junio.

Y es que, como recordó el concejal de Juventud, desde el inicio de la pandemia y tras el confinamiento, el Ayuntamiento de Zamora ha apostado siempre por sacar adelante actividades culturales, "haciendo un esfuerzo importante para que este sector no se parase", y ofrecer espectáculos conforme las restricciones vigentes en cada momento, pero velando siempre por la salud y la seguridad. Sergio López defendió en este sentido la máxima de "#CulturaSegura", respaldada por todas las actividades que se vienen desarrollando desde el verano y septiembre pasados, "con la experiencia de haber hecho las cosas bien, y haciendo cumplir estrictamente las medidas en cada espectáculo".

El concejal de Fiestas dijo que después de la obligatoria suspensión del año pasado no deseaba que pasara otro año en blanco para la animación de la ciudad y para el sector, ya que se puede disfrutar de manera segura. No obstante reconoció que aunque se ha diseñado una buena programación este año no va a ser un San Pedro normal debido a la Covid 19.

En principio el formato para todos los conciertos está adaptado al nivel actual de las restricciones motivadas por la situación sanitaria actual. Tanto en la plaza de la Catedral como en el auditorio Ruta de la Plata, que son al aire libre, habrá limitación de aforo de un tercio, que en el caso del auditorio será incluso inferior, ya que se establece un límite de unas 1.500 personas cuando el aforo completo es de seis mil; y habrá control de seguridad en el acceso, acompañamiento a las localidades, desinfección de asientos y uso obligatorio de mascarilla en todo momento.