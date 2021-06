Visita de Vox Zamora a la sede de la Asociación de Vecinos de Pinilla

Miembros de VOX Zamora visitaron recientemente la sede de la Asociación de Vecinos del Puentico-Pinilla, donde fueron recibidos por su Junta Directiva con su presidente Artemio Pérez Hernández a la cabeza.





Les expusieron las actividades que esta Asociación realiza, las instalaciones que con su esfuerzo de muchos años han conseguido tener para disfrute de sus vecinos como son su biblioteca, piscina, instalaciones deportivas y la propia sede que permite realizar múltiples actividades sociales.





También se expuso su modelo de gestión que permite dar servicio a la población de la margen izquierda con un coste muy escaso, sin que las instituciones públicas les presten apoyo suficiente. “Son dinamizadores de la vida de esa área organizando actividades que permiten la participación del vecindario tanto en fiestas como en el resto del tiempo con la organización de talleres u formas de integración social”.





En el capítulo de las quejas y necesidades de todo esta margen, realmente las hay de dos tipos claramente diferenciadas.





Por una parte, y con mucha razón, han expuesto la nula presencia de las diversas administraciones. Con una población de casi 5000 habitantes, no cuentan con un centro de salud, alguna oficina municipal que acerque a la población los servicios municipales, un centro de día que sería muy importante para una población en parte ya envejecida, o una biblioteca e incluso un instituto de educación secundaria. Para todo hay que cruzar el rio. Pero en la propia margen, el estado de los equipamientos urbanos es mejorable, de calidad inferior a la que se observa en otras zonas de Zamora; sirva de ejemplo el estado en que se encuentra el asfalto en la zona de la Calle San Ramón.





El segundo tipo de quejas es menos tangible, pero seguramente de más calado. Nos han expresado su descontento con la clase política de Zamora. Han indicado que las diversas formaciones políticas que han regido Zamora han llenado sus bocas de promesas y mejoras que iban a realizar para luego ya en el poder, no hacer nada y no tener más interés que el propio bienestar del político de turno, así como la diferente actitud del político en la oposición y en el poder, llegando incluso a no recibir a miembros de esta Asociación cuando antes todo eran sonrisas y buenas palabras. Hemos tomado nota.





