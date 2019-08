Viriatos con el PSOE

El grupo socialista mantuvo ayer un encuentro con la Plataforma Ciudadana Viriatos con el fin de abordar diversas reivindicaciones, principalmente relacionadas con la Despoblación.

En la reunión participaron la Secretaria General Municipal del PSOE de Zamora y Diputada Nacional Mar Rominguera, los Senadores José Fernández y Marian Martínez, el Procurador en las Cortes de Castilla y León José Ignacio Martín Benito, la Secretaria de Coordinación Macu Hernández y los representantes de la Plataforma Ciudadana Viriatos encabezada por Ana Morillo, José Almeida y Marcos Alonso.

El PSOE de Zamora ha mostrado su respaldo a la Plataforma Ciudadana Viriatos en su reivindicación para que se apruebe un nuevo mapa de despoblación que incluya la adaptación de medidas de “discriminación positiva para Zamora” ante la gravedad de la actual situación de despoblación y los negativos índices socioeconómicos de la provincia en materia de empleo, tasa de actividad, generación de empresas, envejecimiento, tasa de nacimientos, sanidad, educación, etc. etc.

Como Secretario de Municipios de Montaña del PSOE de Castilla y León, el Alcalde de Puebla de Sanabria y Senador, José Fernández, ha informado que el Partido Socialista ya trabaja en su propuesta para aplicar Legislación especial, tanto española como europea, para intentar recuperar los territorios despoblados, delimitando estos territorios en Unidades de gestión donde puedan actuar todas las Administraciones. Para el Secretario de Municipios de Montaña del PSOE de Castilla y León “se deben abandonar los criterios hasta ahora utilizados por ejemplo pro el Foro de Comunidades por el Cambio Demográfico que realiza sus análisis por regiones; o los de la FEMP que los hace por provincias. Debemos estudiar a fondo los criterios establecidos por los GEOPECS (Geografic spcifties and dvelopment potencial in Europa) que en el Programa Europeo ESPON 2012, observatorio en red de la ordenación del territorio europeo, habla de Unidades Administrativas Locales”. “Europa ha abandonado, felizmente creemos, las delimitaciones provinciales o NUTs 3 que, con densidades inferiores a 12;5 habitantes por kilómetro cuadrado no reflejaba la situación real de la despoblación en Europa. Los criterios anteriores limitaban el problema a Teruel, Soria y Cuenca, ahora se deberán incluir los territorios inferiores al 12,5%.

En España el 47% del Territorio tiene una media del 5,38%”. Por su parte los representantes de la Plataforma Ciudadana Viriatos han expuesto sus argumentos y reivindicaciones respecto del desfase de las directrices de la Unión Europea de 2007 sobre criterios demográficos, clave para la obtención de ayudas, que establecen el número de habitantes por kilómetro cuadrado, que fue modificado en el año 2012. Por ello han instando a la revisión de los mapas demográficos para que amplíen y se incluyan los territorios que tienen menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, conde se acentúa la crisis demográfica con muy baja densidad de población. En este sentido, Viriato ha incidido en “la línea descendente en picado de Zamora con menos población, mas tasa envejecimiento o menor tasa de nacimientos que ofrecen un panorama muy negativo. La situación ha empeorado en los últimos años y por tanto no podemos esperar al nuevo mapa de apoyo.

Tenemos que pedir la aplicación del Tratado de la Unión Europea con medidas de discriminación positiva”. Los socialistas impulsarán en Septiembre iniciativas concretas contra la despoblación en el Congreso y en el Senado como la reconversión de Montelareina en Cuartel Infantería o la aprobación del Plan de Dinamización en las Cortes de Castilla y León.