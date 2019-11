Valoración de los partidos de los resultados electorales en Zamora

El presidente provincial del Partido Popular, José María Barrios se ha mostrado muy satisfecho con los resultados obtenidos por su partido en Zamora que se ha alzado como la fuerza más votada.

Es verdad que por 760 votos no hemos podido conseguir el segundo diputado pero estamos satisfechos de esta evolución muy favorable de más de un 4% que hemos subido en votos”, ha declarado.

Barrios ha agradecido la confianza de los votantes zamoranos que han apostado por el PP, también en su representación en el Senado donde han conseguido tres senadores que “nos dan amplia ventaja con un 37% de votantes”.

El presidente de los populares zamoranos ha reiterado su satisfacción con este vuelco en los resultados respecto a las pasadas elecciones del mes de abril, sin querer pronunciarse en relación a los resultados de otros partidos .”Yo me quedo con que nuestros resultados son más favorables que en abril, porque no ganamos las elecciones y ahora somos los claros vencedores. De los demás no opino, yo valoro los nuestros que somos los ganadores”. “Habría que preguntarle a ellos”, finalizaba a la pregunta que le pedía su opinión sobre la debacle de Ciudadanos

Por su parte, Antidio Fagúndez , candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Zamora,y secretario provincial del partido ha manifestado su alegría porque el PSOE haya vuelto a ganar las elecciones en este país y que «Pedro Sánchez vuelva a ser el Presidente que tenga la encomienda de hacer Gobierno en España».

Respecto a la provincia de Zamora, ha señalado que su partido ha tenido un «buen resultado», con un punto y medio más de porcentaje de voto que en los pasados comicios pero “lamentablemente a estas alturas no hemos ganado las elecciones”.

No obstante, ha destacado que el PSOE ha ganado en los principales municipios de la provincia: Zamora, Benavente, Toro, Morales del Vino, Puebla de Sanabria, Fuentesauco, Santa Cristina de la Polvorosa, Villaralbo, Corrales del Vino o Coreses.

Por último, Fagúndez ha recriminado al Partido Popular por ser el “gran culpable de haber blanqueado la ultraderecha en este país y que hoy haya obtenido en Zamora un diputado. Es una victoria agridulce”, ha concluido.

Pedro Requejo,candidato número uno de VOX al Congreso confiaba en sacar el escaño,tal y como pronosticaban las encuestas, Entre sus prioridades, "acabar con la servidumbre política" que ha detectado en algunas reuniones que ha mantenido durante la campaña y proseguir los encuentros con colectivos de Zamora con el fin de llevar su voz al Parlamento.