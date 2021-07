PP y UTE Zamora Limpia piden que se suspenda la adjudicación provisional del contrato de basuras

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora y el Comité de Empresa de Zamora Limpia han mantenido hoy una reunión en la que han expresado su preocupación por el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras ya que creen que no se podrá dar cumplimiento un servicio adecuado con la adjudicación provisional que se ha realizado a la empresa con la propuesta económica más baja.

Mayte Martín Pozo, portavoz del grupo popular explicó que la diferencia entre la oferta más alta y la más baja tiene una diferencia "mínima" de tres puntos, pero que con la oferta económica aceptada por el Consistorio de la capital "no se puede dar cumplimiento" a los servicios requeridos. Y es que ,según los populares,la propuesta actual deja un contrato "más barato" que el de hace dos décadas. Por todo ello, en busca de lograr unas condiciones laborales "dignas", se reclama un aplazamiento para "estudiar ofertas" y las correlaciones entre los apartados técnicos y económicos .“Vamos a proponer un aplazamiento de la adjudicación provisional para que se estudie debidamente las diferentes ofertas de las empresas ya que observamos que hay una desproporción enorme entre la oferta técnica y la económica que impedirá dar un servicio correcto y bueno a la ciudadanía”, ha señalado la portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Zamora, Mayte Martín Pozo.

Algo en lo que coinciden los representantes del Comité de Empresa de Zamora Limpia que también se muestran preocupados por las condiciones laborales de los trabajadores.“Queremos que el contrato garantice una buena prestación del servicio pero con ese dinero que ha ofertado la empresa no nos cuadra que se pueda. Además no podemos olvidar las condiciones laborales que debe garantizar la empresa”, han expresadoFrancisco José de la Iglesia, presidente del Comité de Empresa.

Tanto el PP como el comité de UTE Zamora Limpia han querido puntualizar que no dudan del trabajo de los técnicos del Ayuntamiento de Zamora pero creen que no se ha hecho a fondo el estudio de la oferta. “Con los datos que manejamos no nos salen las cuentas”, han añadido

“Pedimos que se suspenda inmediatamente esta adjudicación provisional y que analicen y hagan informes técnicos de porqué hay esta descompensación entre la oferta técnica y la oferta económica porque evidentemente o hicieron mal los cálculos o algo no se está valorando en esta oferta técnica. A lo mejor no hay que tener tanta prisa porque es cierto que es un contrato que urge a la ciudad pero hay que garantizar el servicio y la seguridad de los trabajadores”, ha concluido el viceportavoz en el Consistorio de la capital, Víctor López de la Parte.