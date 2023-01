UPL denuncia el abusivo incremento en el coste de los aparcamientos de la O.R.A.

El Ayuntamiento de Zamora no se ha limitado a eliminar aparcamientos en las inmediaciones de la zona comercial de Zamora, ahora grava aún más el poder aparcar en las zonas O.R.A. de la ciudad, nada más y nada menos que con más de un 16% de incremento.

Aumento muy superior al IPC, a la subida media de los salarios, y a la de las pensiones de los zamoranos.





Desde UPL preguntan:

¿Cuál es la justificación para una subida muy por encima de los índices establecidos para el aumento de precios?

¿Por qué el Ayuntamiento no ha publicitado esta subida de un “servicio” que afecta a los ciudadanos?

¿Cuál es el objetivo final de esta persecución a los usuarios de automóviles en Zamora?





Entienden que no sería necesario clarificar al equipo de gobierno municipal que la capital no vive solamente de sus vecinos censados, si no de los de todos los pueblos de nuestra provincia, a los que cada día pone más trabas para poder realizar sus gestiones y sus compras, y con ello aboca a la ruina y desaparición de negocios en la ciudad promoviendo que esas compras se hagan en lugares con menos impedimentos.





"No han tenido Vds. un plan para la reordenación del tráfico en la zona centro, todo han sido improvisaciones sin calcular perjuicios, pero sí parece que tienen perfectamente diseñado su plan para hacer de Zamora una ciudad sin futuro, una ciudad dormitorio dependiente de otras", agregan.





Y finalizan diciendo: "Ese no es el futuro que necesita Zamora, Zamora necesita fijar empleo y no formar emigrantes que vengan a dormir, pero cada día nos lo ponen más difícil con medidas tan “sociales” como ésta, que contribuyen a la destrucción de empleo al fomentar el cierre de los pequeños comercios de la ciudad".