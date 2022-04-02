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Zamora provincia

Zamora - Benavente

94.9 FM Zamora - 105.1 FM Benavente - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    Unionistas recibe a un Zamora que necesita ganar

    El Balonmano Zamora se juega la permanencia

    equipo Zamarat

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 01 abr 2022

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 2-3 ABRIL 2022


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    UNIONISTAS-ZAMORA C.F .(Sábado 19.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    C.D.VILLARALBO -LA CISTÉRNIGA C.F. (Sábado 17,00 horas)


    C.D.BOVEDANA -MONTERREY C.F. (Domingo 17.15 horas)


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    C.D.FABERO-C.D. BENAVENTE (Domingo 17.30 horas)


    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B


    ZAMORA C.F.-C.D. HERGAR (Sábado 17.00 horas)


    SALAMANCA C.F.-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    U.D. TORESANA-ARANDINA C.F. (Sábado 16.30 horas)


    C.D. CASCO VIEJO-U.D.SAN LORENZO (Sábado 16.30 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    C.D. MIRANDÉS-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 12.15 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


    CAPISCOL-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 11.00 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN (Descanso en la competición)


    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN


    RIVER ZAMORA F.S.-C.D. INTERSALA (Sábado 17.00 horas)


    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    C.DZAMARAT -EXTREMADURA (Sábado 19.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”


    C.B.ZAMORA -C.B. ALGECIRAS (Viernes 20.00 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FASE PERMANENCIA


    BALONMANO ZAMORA -UNIÓ ESPORTIVA SARRIÁ (Domingo 12.30 horas)


    Radio en directo COPE
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