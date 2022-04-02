Unionistas recibe a un Zamora que necesita ganar

AGENDA DEPORTIVA…………………. 2-3 ABRIL 2022
FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
UNIONISTAS-ZAMORA C.F .(Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D.VILLARALBO -LA CISTÉRNIGA C.F. (Sábado 17,00 horas)
C.D.BOVEDANA -MONTERREY C.F. (Domingo 17.15 horas)
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C.D.FABERO-C.D. BENAVENTE (Domingo 17.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
ZAMORA C.F.-C.D. HERGAR (Sábado 17.00 horas)
SALAMANCA C.F.-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. TORESANA-ARANDINA C.F. (Sábado 16.30 horas)
C.D. CASCO VIEJO-U.D.SAN LORENZO (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
C.D. MIRANDÉS-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 12.15 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
CAPISCOL-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 11.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN (Descanso en la competición)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
RIVER ZAMORA F.S.-C.D. INTERSALA (Sábado 17.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
C.DZAMARAT -EXTREMADURA (Sábado 19.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA“OESTE”
C.B.ZAMORA -C.B. ALGECIRAS (Viernes 20.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FASE PERMANENCIA
BALONMANO ZAMORA -UNIÓ ESPORTIVA SARRIÁ (Domingo 12.30 horas)