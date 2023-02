Una zamorana, nueva directora de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la UVA

La profesora de Antropología Social, María Pilar Panero García, es la nueva responsable de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid tras la reciente jubilación de su anterior titular, José Luis Alonso Ponga.





La encargada de esta institución que vela por el patrimonio de Castilla y León es natural de Almeida de Sayago, lleva vinculada a la cátedra desde 2005 y ha ejercido de secretaria de la institución desde 2017. A lo largo de ese tiempo, ha participado en la organización de diferentes actividades de carácter científico académico, entre otros, los congresos Internacional de Museografía Etnográfica, el Nacional Gregorio Fernández, así como el titulado La Construcción Actual del Imaginario Cultural Europeo.





La Cátedra de Estudios sobre la Tradición fue creada en 1993 a través de un convenio entre la Universidad de Valladolid y la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz. Su objetivo es investigar y difundir los conocimientos sobre el patrimonio antropológico-cultural.





Para esta docente universitaria, una de las funciones de la cátedra es unir fuerzas con otros colectivos y cooperar en proyectos que tengan como eje la cultura tradicional. “Mi intención es trabajar por sacar los estudios etnográficos y del folclore de la casilla de pasatiempo académico en la que, por desgracia, muchas veces se ha visto colocado”, indica. En este sentido, valora positivamente el trabajo que llevan a cabo instituciones como los museos, un camino que, asegura, seguirá apoyando desde la Universidad pública.





Panero García considera que tradición y modernidad no son dos elementos enfrentados. “La tradición está imbricada en la innovación y, de hecho, participa de todos los fenómenos sociales identitarios y con los medios que nos da el tiempo que vivimos”. No obstante, advierte asimismo que, por supuesto “la tradición también participa de las contradicciones de la realidad del mundo contemporáneo y, como el resto de las cosas, no es desinteresada y, en mi opinión, no tiene por qué ser objetiva pues nos ofrece modelos de los que extraer juicios de valor”.





Doctora en Antropología por la Universidad de Valladolid, la directora de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición es licenciada en Filosofía Hispánica por la Universidad de Salamanca y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Valladolid.





En la actualidad, forma parte de los proyectos The Interpretation of Childbirth in Early Modern Spain de la Universidad de Viena (Austria) y El corpus de la narrativa oral en la cuenca occidental del Mediterráneo que organiza la Universidad de Jaén.





Durante más de diez años (2009-2020) fue miembro del "Centro Internacional de Estudios de Religiosidad Popular: La Semana Santa", que trabajó en la difusión de los valores culturales de la Semana Santa de Valladolid y que supuso su promoción en ciudades tan significativas como Roma, Oporto, París, Santa Fe y Albuquerque.





Compagina su tarea docente universitaria con la publicación de artículos, participación en cursos y actividades de carácter divulgativo, así como en la organización de congresos. Igualmente, imparte docencia no reglada en la Universidad de la Experiencia “Millán Santos".





María Pilar Panero fue una de las expertas que participó en la elaboración del informe final del Inventario del Territorio Zasnet que Castilla y León, junto a Portugal, presentarán a la UNESCO para que las mascaradas de invierno de La Raya, en el ámbito zoela, sean declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.





Sus líneas de investigación son el patrimonio cultural, la religiosidad popular, la etnohistoria y la literatura desde el punto de vista de la antropología cultural, área sobre la que realizó su tesis doctoral centrada en la crónica de Indias de fray Toribio "Motolinía".