La UCI del Hospital Virgen de la Concha, “al límite”

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) se ha reunido de nuevo esta mañana en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León con el objetivo de analizar la situación sanitaria en la provincia de Zamora. La delegada territorial, Clara San Damián, junto con los responsables del Sacyl, Sanidad, Servicios Sociales, Educación y el resto de representantes institucionales mantienen su postura hacia la situación actual: sentido común y responsabilidad individual.

La incidencia acumulada se mantiene en la provincia de Zamora con un índice de 324,17 casos por cada 100.000 habitantes, según la última actualización del 16 de agosto, por otro lado, la incidencia a siete días se mantiene estable por debajo de los 200 puntos (175,83).

El porcentaje de ocupación hospitalaria por pacientes con COVID-19 de un 8,73% y el de camas de cuidados críticos de un 15,79%.

Esta semana se continúa con la campaña de vacunación centrada en las segundas dosis, las recaptaciones y la autocita, toda vez que se ha culminado la vacunación de todos los grupos etarios.

Asimismo, la Delegada Territorial, Clara San Damián, ha apuntado que: “En este momento hay activos 36 brotes, con 242 casos confirmados y 451 en estudio. En este momento nos preocupa la ocupación hospitalaria de las plazas UCI. Así se ha transmitido desde el Sacyl que nos ha trasladado su preocupación ya que la ocupación de la UCI es elevada con 12 personas ingresadas, de las cuales 5 son por causa de la COVID-19, lo que supone tener la UCI al límite. Por lo tanto las instituciones tenemos que hacer un llamamiento a los zamoranos para que sean conscientes de que el virus sigue ahí, y que en determinados casos, puede llevarte al hospital, a la UCI, e incluso tener un desenlace fatal. Máxima precaución, sentido común y responsabilidad individual.

Respecto a la vacunación, destacar que Zamora está a la cabeza. Hemos vacunado a todos los grupos etarios que estaban recogidos en la estrategia nacional. Esta semana vamos a seguir con las segundas dosis y vamos a comenzar con las primeras dosis de algunos grupos de edad y personas que no pudieron vacunarse en su momento. Es verdad que esta semana estamos justo de vacunas y por eso no vamos a poder abordar la vacunación de los chicos y chicas que la semana pasada no pudieron vacunarse, pero que no se preocupen que es posible que hagamos una recaptación. Antes de que empiece el curso escolar, los niños mayores de 12 años, tal y como marca la Estrategia Nacional de Vacunación y las especificaciones de las distintas vacunas aprobadas, estarán todos vacunados. Así mismo se abordarán recaptaciones para aquellos menores que vayan cumpliendo 12 años en próximas fechas.”

En cuanto a la vacunación, Zamora continúa como la provincia de Castilla y León con mayor porcentaje de población vacunada, tanto en primeras dosis con un 82,33%, como de habitantes con la pauta completa 70,92% (120.722 personas). Asimismo, hay que destacar el aprovechamiento de los inyectables, con un 97,16% de dosis administradas sobre las recibidas.

Todas las administraciones presentes en el CECOPI inciden en hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva y a la moderación en estas fechas e inciden en la moderación tanto en las fiestas populares de los pueblos, el turismo y en la hostelería en general. Igualmente, se recuerda que es imprescindible llamar a tu centro de salud si presentas síntomas o si resultas positivo en un test de antígenos de farmacia y que el resultado de esos test ha de confirmarse con una prueba PCR.