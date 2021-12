La D.O. Toro incrementa sus ventas y alcanza los 16 millones de botellas comercializadas

La Denominación de Origen Toro ha concluido el 2021 con un aumento de las ventas del 3,94% con respecto al año anterior, lo que supone un alcanzar un total de 16.037.500 botellas comercializadas. Un aumento que ha venido motivado principalmente gracias al crecimiento de la comercialización de todos los segmentos de vinos, especialmente en tintos robles que alcanzan los 8 millones por primera vez en la historia de la Denominación de Origen.

Las cifras de ventas del año 2021 en la D.O. Toro consiguen batir records un año más ya que nos sitúan por encima de los 16 millones de botellas comercializadas superando los datos de ventas del año 2020, y logrando aumentar las ventas del año pasado en todos los segmentos de vino. Esta situación pone de manifiesto que el crecimiento de Toro es imparable, puesto que año tras año se viene consolidando un crecimiento sostenido de las ventas de vino de Toro lo que supone una gran suerte y nos demuestra que los consumidores siguen confiando en el gran trabajo de bodegas y viticultores para lograr unos vinos de una calidad excelente que gustan al público y los datos así lo demuestran, ya que de aquí se desprende la gran fidelidad de los consumidores, bien sea en el canal Horeca o bien en alimentación u online, donde las ventas no han parado de crecer.

Con estos datos se pone de manifiesto que los consumidores han elegido a Toro por su gran potencial afianzando de esta manera las cifras y logrando aumentar nuestros segmentos de mercado gracias a la gran calidad y reconocimientos de la que gozan los vinos de la D.O. Toro., y es que la amplia gama entre la que el consumidor puede elegir y su magnífica relación calidad-precio los posicionan como unos de los preferidos de los consumidores.

Según el Presidente del Consejo Regulador de la D.O. Toro, D. Felipe Nalda, esta continua subida se debe a que “Toro es una zona de grandes vinos con una enorme calidad, que además cuenta con una gran aceptación en el mercado y que se ha visto reflejada en la evolución de estos últimos años en los que las ventas no han dejado de crecer”. Señala además que “el gran comportamiento que han tenido nuestros vinos durante este año 2021 es un éxito colectivo que pone de manifiesto el potencial con el que cuenta el vino de Toro que cada vez conquista a más consumidores, sin olvidar el magnífico comportamiento que tienen los vinos de Toro en la exportación”. Esto supone sin duda algo trascendental para la Denominación de Origen, ya que la consolida y reafirma como una de las más influyentes no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Los esfuerzos de las bodegas, viticultores y del propio Consejo Regulador a lo largo del tiempo y durante este duro año han logrado posicionar y dar a conocer al público los excelentes vinos que se hacen en Toro.