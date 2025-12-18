El torneo ‘Empata2’ cumple siete años convirtiendo el fútbol sala en motor de inclusión social en Zamora

El torneo de fútbol sala ‘Empata2’ alcanza su séptima edición consolidándose como una de las iniciativas sociales y deportivas más significativas de Zamora, al reunir en una misma cancha a personas procedentes de distintos contextos sociales bajo un objetivo común: compartir, convivir y disfrutar del deporte en igualdad de condiciones. Organizado por Cáritas Diocesana de Zamora y Fundación INTRAS, el campeonato se celebrará entre el 23 de diciembre y el 2 de enero en el Pabellón Municipal Manuel Camba.

Desde su creación, ‘Empata2’ se ha caracterizado por romper barreras y fomentar la inclusión social a través del fútbol, ofreciendo un espacio normalizado donde no importan ni el origen ni la situación personal de los participantes. En esta edición competirán doce equipos integrados por entidades sociales, cuerpos de seguridad, asociaciones deportivas y colectivos ciudadanos, reforzando el carácter comunitario del torneo.

UN ENCUENTRO DONDE NADIE PIERDE

Durante la presentación oficial, David Marcos, director de la Casa de Acogida Casa Betania de Cáritas Diocesana de Zamora, subrayó el significado del nombre del campeonato. “En ‘Empata2’ no gana nadie en concreto, gana el encuentro: el encuentro en comunidad y el sentimiento de formar parte de una misma fiesta”, explicó, destacando el valor simbólico del deporte como herramienta de unión y convivencia.

En la misma línea se expresó Adrián Rojo, director territorial de Fundación INTRAS, quien señaló que cuidar de las personas implica también cuidar del territorio y de los espacios comunes. Definió el torneo como un evento “modesto en volumen, pero enorme en alcance”, capaz de generar impacto social y conciencia inclusiva más allá de lo puramente deportivo.

CINCO JORNADAS DE DEPORTE Y CONVIVENCIA

El torneo se desarrollará a lo largo de cinco jornadas, los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero, con partidos entre las 16.00 y las 20.00 horas. Participarán equipos como Fundación Personas, Cáritas (Casa Betania y Proyecto Hombre), Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal, ONCE, CD Duero o River FS Zamora, entre otros, reflejando la diversidad social que define al campeonato.

Como broche final, el último día se celebrará una entrega de trofeos acompañada de un servicio de catering para todos los participantes, ya que en ‘Empata2’ todos son reconocidos como ganadores. El evento cuenta con el patrocinio de diversas instituciones públicas y privadas, cuya colaboración hace posible que, en plena Navidad, Zamora vuelva a apostar por la solidaridad, la hermandad y la inclusión social a través del deporte.