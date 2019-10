El Teatro Principal acoge el homenaje a Miguel Manzano "Vida de Músico",

El espectáculo de este jueves contará con testimonios, proyecciones musicales y actuaciones en vivo.

Como manifestó la concejala de Cultura ,Mª Eugenia Cabezas, Miguel Manzano es uno de los grandes referentes de la música, no solo en nuestra provincia y en la comunidad autónoma, sino también a nivel nacional e incluso internacional ya que su obra ha viajado por todo el mundo. "Quien no conoce el Salmo 122, y Decadent Sentimenal Song es una pieza de estudio habitual en los conservatorios de medio mundo", dijo la concejala, quien destacó su profundo conocimiento de la teoría y la práctica musical como compositor e intérprete, pero también su labor de enseñanza y divulgación como uno de los grandes estudiosos de la música tradicional de nuestra tierra.

A Miguel Manzano se debe la salvaguarda de muchos cancioneros que podrían hacer corrido la suerte de desaparecer si él no se hubiera empeñado en su investigación y conservación; es también un virtuoso que no solo maneja de forma única el canto llano y el polifónico, el órgano y el piano, "sino que además ha sabido mezclar con maestría la música llamada culta y la música del pueblo con una sutileza y una armonía sorprendente". Por eso, como músico y compositor, como maestro y como estudioso etnomusicólogo, tenemos mucho que reconocer y agradecer de Miguel Manzano, que ha dedicado y sigue haciéndolo, toda su vida a la música, como lo demuestran sus decenas de obras instrumentales, obras para corales, incluso algunos himnos identitarios de nuestra Semana Santa, numerosos volúmenes recopilatorios, artículos periodísticos, ponencias, cursos, discos, etc.

Una parte de ello quedará recogido en la velada que se desarrollará este jueves a partir de las 19,00 horas en el Teatro Principal, con un recorrido por su trayectoria vital y musical a través de algunas de sus composiciones para piano, canto, órgano, coro, instrumentos tradicionales y banda; de las que serán protagonistas entre otros el cantautor Luis Ramos, el pianista Eduardo Ponce, el organista Víctor Aliste, el barítono Luis Santana, o Delia Manzano, además de la Escuela de Tamborileros de Ciudad Rodrigo, la banda de música Maestro Nacor Blanco y el grupo Alollano que cerrará las actuaciones. Será un "tímido intento de recoger en un acto lo que Miguel Manzano ha hecho en su vida", ha indicado el director del Teatro Principal.