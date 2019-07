Tábara vuelve a manifestarse por las explotaciones porcinas industriales

La asociación Pueblos Unidos ha llevado, una vez más sus reivindicaciones a la calle para protestar por la instalación de granjas porcinas industriales.

Este colectivo sigue diciendo que “quieren invertir en este lucrativo negocio sin asumir la responsabilidad de gestionar adecuadamente los residuos que producen, llamados purines, a los le han dado el grado de fertilizantes. Y con ello embaucan a agricultores prometiéndoles abono gratis”.

“Los purines no son un abono al uso. Y cuando se multiplican exponencialmente al proliferar las macroexplotaciones porcinas es imposible gestionarlos bien. Si dejamos que el sector porcino lleve a cabo sus planes, nuestros pueblos quedarán sin vida”, señala el colectivo.

“Queremos tener agua potable, queremos abrir las ventanas y respirar aire limpio, queremos conservar la fertilidad de la tierra que ha mantenido a tantas generaciones. No tenemos derecho a desvitalizar el suelo de tal manera que deje de ser terreno productivo”. “No son creíbles las razones del sector porcino, al que sólo le importa la máxima producción de carne, sin importar el daño que produce a otros sectores económicos y a la salud de la población”.

Aunque los dos sindicatos agrarios mayoritarios dijeron que la granja de Pozuelo no contaminaba porque solo era una, sabemos, al igual que está pasando en otras zonas, que no basta con una. Son varias por pueblo. La industria cárnica no tiene límite.

Es un peligro para todos este crecimiento desordenado, guiado solo por la máxima producción. La zona rural necesita inversiones, claro que sí, pero inversiones sostenibles, relacionadas con el medio, que creen trabajos digno y no destrocen el territorio como lo hace la ganadería industrial.

España es el primer productor europeo de porcino, ya ha sobrepasado a Alemania, y el tercero mundial, después de China y Estados Unidos.

Y dentro de España, después de Aragón y Cataluña, nuestra comunidad ocupa el tercer puesto de producción. Tal como anuncian los promotores del sector porcino, en poco tiempo, hasta podemos pasar al primer puesto.

NO queremos que Castilla y León sea colonizada por los cerdos. Desde la Junta seguirán pasando por alto el problema medioambiental, y dando licencias porque cumplen la ley en el papel, no en la práctica, como bien sabemos.

La próxima concentración será el domingo, 4 de agosto, en Santa Eulalia de Tábara, a las 12, en la Plaza.