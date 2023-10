Sin tratamiento para sus migrañas por la falta de médicos en Zamora: "No le dan alternativa"

No es ninguna novedad que la falta de médicos en Zamora afecta en mayor o menor medida a la citación en algunas especialidades. Las listas de espera son más o menos largas en función de las vacantes de galenos que existen en determinadas áreas.

Una de las especialidades que nota más esa falta de facultativos en la provincia de Zamora es Neurología. Según la información que maneja COPE Zamora, ante la falta de profesionales se están anulando citas sin ofrecer alternativas. En la mayoría de los casos se trata de citaciones que son indispensables para los pacientes y que resultan de una urgencia abrumadora.

Darío cuenta en COPE Zamora el caso concreto de su hija, que necesita un tratamiento muy específico de botox para mitigar los ataques de migraña: “Mi hija tiene 20 años y tiene ataques de migraña todas las semanas. En los dos últimos años se está sometiendo a un tratamiento de bótox y está consiguiendo que esos ataques semanales los pueda sobrellevar para una vida normal, entre comillas”.

En este sentido, agrega el motivo del problema: “En estas tres últimas semanas en las que no le han puesto el pinchazo está que no vive. Ahora mismo está en la Universidad de León y pierde dos días por semana. Como se alargue la situación esta de que le desprograman las citas y no le dan alternativa no sabemos si perderá otra vez asignaturas”, explica Darío en referencia a que estos ataques de migrañas ya le hicieron perder un curso en su etapa pre universitaria.

Leticia García, delegada de la Junta en Zamora, explica a COPE Zamora la línea en la que está trabajando Sanidad. Reconoce que actualmente de seis médicos que debían estar en el servicio, hay solo cuatro, y de ellos uno está a media jornada. García expone que están tratando de recuperar todas las citas perdidas mediante consultas por las tardes y también asegura que han pedido ayuda al Complejo de Salamanca para hacer frente a la demanda de citas.

“Pedimos disculpas por las molestias. El compromiso es que todos los ciudadanos a los que se les ha anulado la cita y no se les ha asignado una alternativa, tengan en los próximos días una nueva fecha”, zanja la delegada de la Junta.

Bótox para combatir las migrañas

El Botox puede ayudar con las migrañas al bloquear la liberación de ciertas sustancias químicas involucradas en la transmisión del dolor y reducir la tensión muscular.

Algunos estudios determinaron que un 49 por ciento de los pacientes presentaban una reducción del 50 por ciento de las migrañas al mes tras la primera infiltración de toxina botulínica, un 60 por ciento tras dos ciclos y un 71 por ciento tras tres ciclos.