En la Diputación de Zamora tuvo lugar la presentación del libro ‘Semana Santa en Bercianos de Aliste.Un patrimonio cultural inmaterial de Europa" ,del antropólogo José Luís Alonso Ponga. Acto que contó con las intervenciones del vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora, Jesús María Prada, y del alcalde de San Vicente de la Cabeza, Fernando González.

Alonso Ponga remarcó “tenemos la mejor joya de patrimonio cultural de Semana Santa a nivel internacional, no hay otra Semana Santa como la de Bercianos, no hay ninguna otra". El autor del libro añadió que “debemos trabajar por darle difusión para que nos reconozcan como patrimonio inmaterial europeo y, posteriormente, de la Unesco”.Estoy muy satisfecho y emocionado por el cariño con el que se me ha tratado. Siempre he encontrado a gente que ha sabido comprender el valor de la Semana Santa de Bercianos de Aliste”, afirmó Alonso. “La Semana Santa de Bercianos de Aliste es única y cuenta con una imbricación perfecta en el patrimonio global rural, religión, vivencias de los cofrades, unión de todo un pueblo y base de la pervivencia del mismo pueblo”.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Diputación y diputado provincial de Educación, Cultura, Turismo, Deporte y Promoción del Territorio, Jesús María Prada, recordó que, además de ser un bien cultural inmaterial declarado por la Junta de Castilla y León, la de Bercianos de Aliste es “el mayor ejemplo” de la Semana Santa de la provincia de Zamora.

Señaló que Alonso Ponga ha pisado Bercianos, porque no es una visión de un día, sino de muchos años. Ha vivido, disfrutado y sentido la Semana Santa de Bercianos”, destacó, en alusión a la obra, de la que se ha hecho una tirada de mil ejemplares.

El alcalde de Santa María de la Cabeza, municipio en el que se encuentra Bercianos de Aliste, y presidente de la Cofradía del Santo Entierro, Fernando González, aseguró que el autor del libro “ha expresado lo que vivimos y lo que sentimos” y que “ha puesto sobre unas hojas de papel la realidad de Bercianos de Aliste el cómo y el porqué hay una Semana Santa diferente”.