Seis generaciones de 1991 a 1996 llamadas a vacunarse en Zamora

La Delegación de la Junta en Zamora ha anunciado el calendario de vacunación frente a la Covid-19 para la próxima semana. Seis generaciones serán los siguientes en vacunarse. En concreto, los nacidos en 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996.

En torno a unos 11.000 jóvenes que serán vacunados en el recinto ferial Ifeza los días 28 y 29 de julio y en Benavente el día 30 de julio. La organización horaria será como en las anteriores convocatorias en función del mes de nacimiento para evitar colas y aglomeraciones.

También se administrará la segunda dosis a los nacidos en 1982 en Ifeza el día 26 de julio. Mientras que la generación de 1983 que se vacunó en Benavente con Pfizer deberá acudir al Centro de Negocios para recibir la segunda dosis el 30 de julio.







Además, todas las personas mayores de 40 años que aún no se hayan vacunados podrán llamar a su centro de salud para que se les cite.

La delegada territorial, Clara San Damián, ha recordado que el que no se vacuna de una semana a otra puede acudir. No obstante, los mayores de 40 que no se hayan vacunado deben solicitar la cita previa para vacunarse.

CALENDARIO DE VACUNACIONES

RECINTO FERIAL IFEZA (PUERTA POSTERIOR) (ZAMORA) – Nacidos en 1991,

1992, 1993, 1994, 1995 y 1996

Miércoles 28 de julio

– De 09:00h a 10:30h: nacidos en el primer cuatrimestre de 1991.

– De 10:30h a 12:00h: nacidos en el segundo cuatrimestre de 1991.

– De 12:00h a 13:30h: nacidos en el tercer cuatrimestre de 1991.

– De 13:30h a 15:00h: nacidos en el primer cuatrimestre de 1992.

– De 15:30h a 16:30h: nacidos en el segundo cuatrimestre de 1992.

– De 16:30h a 17:30h: nacidos en el tercer cuatrimestre de 1992.

– De 17:30h a 18:30h: nacidos en el primer cuatrimestre de 1993.

– De 18:30h a 19:30h: nacidos en el segundo cuatrimestre de 1993.

– De 19:30h a 21:00h: nacidos en el tercer cuatrimestre de 1993.

Jueves 29 de julio

– De 09:00h a 10:30h: nacidos en el primer cuatrimestre de 1994.

– De 10:30h a 11:30h: nacidos en el segundo cuatrimestre de 1994.

– De 11:30h a 12:30h: nacidos en el tercer cuatrimestre de 1994.

– De 12:30h a 13:30h: nacidos en el primer cuatrimestre de 1995.

– De 13:30h a 15:00h: nacidos en el segundo cuatrimestre de 1995.

– De 15:30h a 16:30h: nacidos en el tercer cuatrimestre de 1995.

– De 16:30h a 17:30h: nacidos en el primer cuatrimestre de 1996.

– De 17:30h a 18:30h: nacidos en el segundo cuatrimestre de 1996.

– De 18:30h a 19:30h: nacidos en el tercer cuatrimestre de 1996.

CENTRO DE NEGOCIOS DE BENAVENTE – Nacidos en 1991, 1992, 1993, 1994,

1995 y 1996

Viernes 30 de julio:

– De 9:30h a 11:30h: nacidos en 1991.

– De 11:30h a 13:30h: nacidos en 1992.

– De 13:30h a 15:00h: nacidos en 1993.

– De 15:30h a 17:30h: nacidos en 1994.

– De 17:30h a 19:30h: nacidos en 1995.

– De 19:30h a 21:00h: nacidos en 1996.

Aquellas personas nacidas entre 1986 y 1990 que no pudieron acudir en el anterior

llamamiento, podrán hacerlo estos días en un horario correspondiente a su mes de

nacimiento. Además, las personas nacidas antes de 1986 y que están pendientes de

vacunación deberán ponerse en contacto con su centro de salud.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

RECINTO FERIAL IFEZA (PUERTA POSTERIOR) (ZAMORA) – Nacidos en 1982

Lunes 26 de julio:

– De 09:00h a 10:00h: nacidos en enero y febrero de 1982.

– De 10:00h a 11:00h: nacidos en marzo y abril de 1982.

– De 11:00h a 12:00h: nacidos en mayo y junio de 1982.

– De 12:00h a 13:00h: nacidos en julio y agosto de 1982.

– De 13:00h a 14:00h: nacidos en septiembre y octubre de 1982.

– De 14:00h a 13:00h: nacidos en noviembre y diciembre de 1982.

Se trata de una convocatoria exclusiva para todas aquellas personas que recibieron

la primera dosis de la vacuna de Moderna el día 28 de junio en Ifeza.

CENTRO DE NEGOCIOS DE BENAVENTE– Nacidos en 1983.

Viernes 30 de julio:

– De 15:30h a 17:00h: nacidos en el primer trimestre de 1983.

– De 17:00h a 18:30h: nacidos en el segundo trimestre de 1983.

– De 18:30h a 20:00h: nacidos en el tercer trimestre de 1983.

– De 20:00h a 21:00h: nacidos en el cuarto trimestre de 1983.

Se trata de una convocatoria exclusiva para todas aquellas personas de este grupo

de edad que recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer el día 9 de julio en el

Centro de Negocios de Benavente.

Se recuerda que toda persona que acuda a vacunarse debe llevar el DNI y la tarjeta

sanitaria o de mutualista.