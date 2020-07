SATSE exige a la Junta de Castilla y León que no discrimine a las enfermeras de Servicios Sociales

SATSE considera que la Junta de Castilla y León no puede discriminar nuevamente a las enfermeras que trabajan en este ámbito dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, porque son enfermeras como las que trabajan en Sacyl, con la misma formación y funciones, y porque también han hecho un tremendo esfuerzo durante la pandemia de Covid-19, en unos centros en los que la enfermedad ha golpeado especialmente.

Las enfermeras de Servicios Sociales han hecho las mismas funciones que en Sacyl han sufrido la misma presión asistencial. También han puesto en riesgo su salud y la de sus familias en esta pandemia, por lo que no puede ser que la Junta de Castilla y León no apruebe una compensación para las enfermeras de sus centros sociosanitarios.

Las enfermeras de Servicios Sociales desempeñan también una actividad asistencial en las residencias de mayores y centros de asistencia a personas con discapacidad psíquica y no se comprende, según SATSE, que no sean retribuidas igualmente. Cabe recordar que estos profesionales enfermeros de Servicios Sociales perciben unas retribuciones más bajas que los de Sacyl y un reconocimiento profesional es mucho menor que el que se da en el Sistema de Salud.

Por este motivo, SATSE exige a la Junta de Castilla y León que no dé largas a este reconocimiento a la profesionalidad y al intenso trabajo desarrollado por las enfermeras de las residencias. No puede ser que una misma profesión, haciendo asistencia sanitaria, no reciba igual trato.

No reconocer todo ese trabajo de las enfermeras de Servicios Sociales es dar a entender que no se valora su esfuerzo, imprescindible para mantener la asistencia a los mayores en unas condiciones de trabajo que han sido muy duras, con falta de equipos de protección de individual y en turnos extenuantes. Las enfermeras han tenido un elevado coste personal en esta pandemia por el riesgo que han asumido, por las condiciones de trabajo tan penosas que han tenido que afrontar y por el nivel de contagios tan elevado que también han padecido.

Al mismo tiempo, SATSE Castilla y León exige que las enfermeras que trabajan en centros educativos de la Comunidad y que fueron desplazadas para trabajar en las residencias y centros de Servicios Sociales debido a la pandemia también reciban esa compensación al esfuerzo realizado porque ellas también han padecido las mismas condiciones de trabajo y los mismos riesgos: presión asistencial, falta de EPIS, etc.