Sara García lleva al Dakar un casco rosa en solidaridad con los pacientes de cáncer

La piloto zamorana Sara García presentó su proyecto solidario con Azayca (Asociación Zamorana de Ayuda contra el Cáncer) ya que donará el casco con el que competirá en el Dakar 2020 en Arabia Saudí .Se trata de un casco muy especial de color rosa con motivos que ensalzan la fortaleza tanto de los pacientes de cáncer como de los voluntarios de la asociación.

Azayca realizará el sorteo del casco para obtener fondos para mantener todas las actividades que realiza con pacientes oncológicos y familiares . La piloto emocionada explicó la razón de ser de este proyecto, ya que una amiga cercana está luchando actualmente contra esta enfermedad.

Para poder entrar en el sorteo de este casco se puede se realizar un donativo la cuenta bancaria de AZAYCA: ES90 3085 0011 1624 9842 1813 o mediante paypal al siguiente email: franciscojgonzalez2@gmail.com. A cada número de cuenta o aportación se le asignarán las papeletas correspondientes según la cuantía del ingreso. Cada papeleta tendrá un coste de 3 euros.

Sara García representa el tesón, el trabajo, el coraje, la lucha, la valentía y la dureza que tienen los pacientes y familiares que se enfrentan al cáncer cuando se les diagnostica” indicó la portavoz de Azayca, Pilar de la Higuera.“Le damos mucha importancia a que vaya con nuestro símbolo a esta carrera de valientes, de héroes”,concluyó

Sara García este año será la única mujer que compita en el Dakar en la categoría Original, sin asistencia, y reconocía que en esta edición cobrará más importancia que nunca el aspecto mental, con etapas que rondarán los 900 kilómetros: “Nos hemos preparado mucho mentalmente, porque por mucho que estés bien físicamente si la cabeza no tira no hay nada que hacer”, reconocía. La piloto admitía que el país donde se celebra el rally, Arabia, no ha propiciado la presencia de más mujeres, y es que en total son 13 las féminas de un global de 500 participantes.

La piloto zamorana partirá hacia Arabia el día 1 de enero para empezar la prueba el día 5 de enero. “Es un país complicado para la mujer pero allí estaremos. Yo soy de las que le gusta reivindicar el apoyo a la mujer. Eso sí, no creo en símbolos, sino en el trabajo del día a día para poner a la mujer en el lugar que tiene que estar”, señaló