Sara García hace historia en el Dakar

La piloto zamorana Sara García ha completado este viernes su mayor ambición deportiva, la de terminar el Dakar, la carrera más dura del mundo.

La zamorana se convierte en la primera mujer europea en finalizar la competición en la modalidad original de motos sin asistencia denominada 'Original by Motul'.

Después de abandonar por problemas mecánicos la prueba en 2019, año de su debut en el Dakar disputado en Perú, Sara García se marcó el reto de concluir esta edición,y después de superar 7.500 kilómetros en doce etapas lo ha logrado. De esta forma entra a formar parte de de la historia de una de las competiciones más exigentes del planeta con solo 31 años.

En la general del Dakar, Sara García ha conseguido colocarse en la posición 86.

Sara García este año era la única mujer que competía en el Dakar en la categoría Original, sin asistencia, y reconocía antes de empezar la dura prueba que en esta edición cobrará más importancia que nunca el aspecto mental, con etapas que que rondaban los 900 kilómetros: “Nos hemos preparado mucho mentalmente, porque por mucho que estés bien físicamente si la cabeza no tira no hay nada que hacer”, reconocía. La piloto admitía que el país donde se celebra el rally, Arabia, no ha propiciado la presencia de más mujeres, y es que en total son 13 las féminas de un global de 500 participantes

La piloto compitió con un casco muy especial de color rosa,con el logotipo de Azayca,que ensalza la fortaleza tanto de los pacientes de cáncer como de los voluntarios de la asociación zamorana.Un casco que se sorterá entre las personas que adquieran papeletas en la caseta de Azayca en la Plaza de Castilla y León...