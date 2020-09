Sanidad prevé un incremento de positivos por el brote de Sanabria que deja ya tres hospitalizados

En las últimas 24 horas se han detectado cuatro nuevos casos ,pero con 15 brotes activos, si bien los casos vinculados a los mismos ascienden a casi 160.

La comarca de Sanabria sigue pendiente de la evolución del brote de coronavirus cuyo foco de origen tuvo lugar en la residencia de El Puente de Sanabria. Según explicó la delegada territorial de la Junta,Clara San Damián,la Consejería de Sanidad ha desplegado un nuevo operativo para la realización de más de 200 PCR para seguir acotando el círculo de contactos de este brote y conocer si son positivos.

Los resultados que se conocen hasta el momento son 44 residentes contagiados, 17 trabajadores y 39 contactos de estos primeros positivos. Sanidad ha asegurado que esta es una cifra "dinámica" .Este brote deja ya tres hospitalizados de 82, 83 y 89 años, con sintomatología "por el momento leve", tal y como ha explicado sanidad. Ninguno de ellos se encuentra en UCI, y uno de ellos ha sido ingresado por una caída, pero ya presentaba sintomatología propia del virus.



Aunque desde la Junta no se considere "por el momento" que es un brote "con riesgo de transmisión comunitaria", sí se implementan medidas en la zona, como el aumento de rastreadores para seguir acotando los contactos de los positivos, tal y como ha explicado la delegada territorial de la Junta, Clara San Damián.

La delegada territorial de la Junta ha resaltado que no se contempla una posible intervención en la residencia de el Puente ,en primer lugar porque no se disponen de los instrumentos legales como es una autorización judicial y además la situación no es de colapso. “En todo momento Servicios Sociales está trabajando en esta residencia y en otros que tienen positivos”, ha resaltado. La Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, a través de la gerencia de Servicios Sociales ha realizado inspecciones en la residencia .Estas inspecciones se han realizado durante los días 3, 4 y 8 de septiembre y de las mismas no se ha deducido que sea necesaria una intervención de la Junta.Además, se realiza un control telefónico diario y el Gobierno autonómico está comprobando que se cumplen los protocolos. Igualmente, la delegada territorial de la Junta, Clara San Damián, ha confirmado que está informando permanentemente a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora para que tenga conocimiento de las actuaciones.