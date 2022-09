El sábado en la Marina comida solidaria en favor del Banco de Alimentos

El próximo sábado está convocada en la plaza de la Marina una comida solidaria que tendrá como ingrediente principal arroz a la zamorana y cuyo fin es el de colectar productos para el Banco de Alimentos de Zamora. Se trata de una actividad con un fin benéfico promovida por el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros, con la colaboración del Ayuntamiento, que se incluye dentro del programa de las fiestas de la Concha, y que ha sido presentada hoy en el Ayuntamiento por el concejal de Juventud y Fiestas, Sergio López; el presidente, Nicolás Velasco, y otros representantes del Colegio de Mediadores de Seguros; y el presidente del Banco de Alimentos de Zamora, Andrés Rincón.





El concejal de Juventud y Fiestas se mostró satisfecho de colaborar en una actividad solidaria como ésta, que se desarrolla en un espacio público de la ciudad y en la que pueden participar todos los ciudadanos, por lo que hizo un llamamiento a los zamoranos en general a que respalden con su asistencia esta iniciativa, aportando algún producto para el Banco de Alimentos.





El acontecimiento servirá también para dar a conocer y promocionar la actividad del Colegio de Mediadores de Seguros, una agrupación colegial que agrupa a una treintena de profesionales de la capital y provincia, cuya labor no es habitualmente muy visible pero que desarrollan una función importante, aportando una garantía y profesionalidad a la mediación de seguros, como puso de manifiesto Nicolás Alonso; quien aprovechó para extender su agradecimiento a la compañías de seguros y profesionales autónomos que prestan sus servicios en toda la provincia. Para Nicolás Velasco el objetivo deseable sería conseguir la aportación de alrededor de una tonelada de alimentos.





El presidente del Banco de Alimentos se mostró agradecido, tanto al Colegio de Mediadores de Seguros como el Ayuntamiento por esta iniciativa, que contribuirá a atender las cada vez mayores necesidades existentes en cientos de familias zamoranas. Andrés Rincón hizo un llamamiento a que no se aportaran alimentos y productos caducados o a punto de caducar y dijo que para aquellos que deseen participar pero no puedan aportar productos se instalará una hucha en la que podrán depositar un donativo. También dijo que las donaciones no deben ser solamente de productos básicos de alimentación sino que el Banco de Alimentos en la actualidad "es como un supermercado" y aporta a las familias necesitadas una amplia gama de productos, incluida carne, pescado, frutas, o productos de aseo e higiene personal.





La comida solidaria tendrá lugar el sábado a partir de las 13:45 horas en la plaza de la Marina.