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Zamora - Benavente

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ZAMORA

    El Ruta de la Plata recupera público ante el duelo Zamora-Pontevedra

    El Zamarat ,con nuevo entrenador, tratará en Zaragoza de lograr la primera victoria de la temporada

    Ruta de la Plata

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 10:26

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 6-7-8 NOV. 2020

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A

    ZAMORA C.F -PONTEVEDRA C.F. (Domingo 17.30 horas)

    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F-PONFERRADINA(Sábado 17.00 horas)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5

    C.D. AMIGOS DEL DUERO -OLIMPICO DE MADRID (Domingo 11.30 horas)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN

    ATLÉTICO BTE F.S.-NOIA PORTUS APOSTOLI (Sábado 19.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”

    C.B. ZAMORA -C.B. CIUDAD DE PONFERRADA (Sábado 19.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL-C.B. AVILA (Sábado 18.00 horas)

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    CASADEMONT ZARAGOZA- ZAMARAT (Viernes 20.00 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA (Descanso en la Competición)

    Radio en directo COPE
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    Herrera en COPE

    Con Carlos Herrera

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