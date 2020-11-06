El Ruta de la Plata recupera público ante el duelo Zamora-Pontevedra

AGENDA DEPORTIVA…………………. 6-7-8 NOV. 2020
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A
ZAMORA C.F -PONTEVEDRA C.F. (Domingo 17.30 horas)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F-PONFERRADINA(Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5
C.D. AMIGOS DEL DUERO -OLIMPICO DE MADRID (Domingo 11.30 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
ATLÉTICO BTE F.S.-NOIA PORTUS APOSTOLI (Sábado 19.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”
C.B. ZAMORA -C.B. CIUDAD DE PONFERRADA (Sábado 19.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL-C.B. AVILA (Sábado 18.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
CASADEMONT ZARAGOZA- ZAMARAT (Viernes 20.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA (Descanso en la Competición)