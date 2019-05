Rosa Valdeón muestra su apoyo a Francisco Igea de Ciudadanos

Rosa Valdeón irrumpe en la campaña en Zamora para mostrar su apoyo expreso a Francisco Igea

La exvicepresidenta de la Junta de Cstilla y León afirma que no tiene interés en volver a la política y es libre para apoyar a su amigo Igea

La exvicepresidenta y consejera de la Junta con el PP y exalcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón,irrumpió en la campaña electoral para apoyar el proyecto de Francisco Igea al frente de Ciudadanos en Castilla y León ,con el que dio un paseo por las calles del centro de Zamora, en medio de gran expectación.

Valdeón explicó ante los medios de comunicación que la única razón para aparecer de forma pública al lado de Francisco Igea es la “amistad” que comparten. “Estoy retirada de la política y no tengo ningún interés en volver, y lo único que he querido es demostrarle a Paco, como él ha hecho conmigo, que es un amigo que pone por delante a las personas antes que a los partidos, que hace lo que tiene que hacer, que es honesto y ha dado un paso adelante con una valentía a la que no estamos muy acostumbrados, incluso en contra de las directrices de su propio partido, ese fue un gesto que me enorgullece que le saliera bien”,

La exvicepresidenta de la Junta quiso dejar muy claro que este gesto no supone que vaya a volver a la política.Se tiene que ver como un compromiso personal hacia una persona que creo que ha dado la cara y se ha rodeado de un buen equipo”. Es más, un compromiso, precisó, con una persona que defiende lo que ella siempre ha defendido: transparencia, acabar con los caciquismos y la corrupción.

Rosa Valdeón confió en que este gesto no la convierta en foco mediático, y si alguno lo hace será porque no sabe dónde dar. “Quien quiera ver estas lecturas pues que las vea”. “No voy en ninguna lista “, dijo, e incidió en que no se siente incómoda porque hubiera apoyado del mismo modo a buenos amigos suyos en el PP si la hubieran invitado, aunque, ironizó, igual no los tiene.

“Lo único que he querido es apoyar a un amigo”. Por delante de cualquier partido están las personas, añadió, y dijo que Igea es un gran persona, un gran médico, que ha dado un paso adelante “con valentía” y “contra las predicciones” y que ha ganado, en alusión al proceso de Primarias que le enfrentaron a la expopular y ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente. “Soy amiga suya y me enorgullece que, además, saliera bien de aquello”.

Valdeón aprovechó también para destacar el conocimiento que tiene el candidato sobre los servicios sociales y la sanidad, donde desde el ejercicio del oficio y desde el Congreso lo ha sabido demostrar, explicó. A su juicio, hizo una tarea parlamentaria “muy buena” y eso “lo saben” los profesionales sanitarios.

Por su parte, Igea explicó que Rosa Valedón es una buena amiga, una persona que para él significa “muchísimas más cosas; significa el concepto de la decencia de la política dentro de la política, la vocación de entrega a los demás”. “Es una gran amiga, no es militante ni lo ha pedido”, aunque le transmitió que Ciudadanos tiene “los brazos abiertos” por todo lo que puede aportar, que es mucha experiencia. Pero, insistió, es un ejemplo de decencia, lo único que el pide en política, que cuando pasee por su ciudad le reciban y le valoren por ello”, sentenció.