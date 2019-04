Reyes Merchán dimite como concejala de Ciudadanos y se da de baja del partido

La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora,Reyes Merchán,ha dimitido de su cargo, y ha se ha dado de baja del partido,según una carta hecha pública, esta mañana . Ha trasladado su decisión al secretario de organización de su partido en Castilla y León. "Comunico mi decisión personal y meditada de renunciar a las responsabilidades que venía ejerciendo como coordinadora de organización en Zamora", ha señalado.

Merchán señala que “tras lo ocurrido en las últimas fechas en Castilla y León y como consecuencia, lo sucedido con la Junta Directiva de la agrupación de Zamora y la pérdida de confianza del grupo municipal al que pertenezco, no puedo continuar ni un minuto más en esta formación", ha justificado. La ya ex edil también ha solicitado a la Mesa del Consejo General de Ciudadanos su renuncia como miembro de este organismo y su renuncia al acta de concejala del Ayuntamiento de Zamora. "Finalmente he pedido la baja de afiliada del Partido Ciudadanos", ha añadido."Aprovecho para agradecer a las personas que confiaron en mí a través de su voto hace casi cuatro años, para intentar mejorar nuestra ciudad. Agradezco también, el apoyo de todas las personas que han trabajado a mi lado y me han apoyado incondicionalmente en este proyecto que nació ilusionante con unos ideales claros y sensatos, para mejorar nuestra sociedad", ha manifestado para finalizar.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora, y responsable de la gestora del partido naranja ,Francisco José Requejo, ha lamentad la dimisión de Merchán "Hay que respetar las decisiones, pero nosotros seguiremos trabajando con ilusión".

Requejo ha reconocido que Merchán "no estaba de acuerdo con algunas de las últimas decisiones" tomadas en el seno del partido, pero ha subrayado que "se producen dimisiones en todos los sitios".